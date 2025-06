Ronaldo: "Pronostico finale di Champions? L'Inter ha grandi possibilità. La semifinale è stata da infarto"

Intervistato da Sky Sport nel paddock del Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1, il Fenomeno Ronaldo ha spiegato il motivo della sua presenza in Italia: "Sono qua grazie a Moratti, sono venuto apposta solo per lui (per la festa di compleanno a sorpresa organizzata per l'80esimo compleanno dell'ex patron dell'Inter, ndr). E' la una persona migliore che abbia conosciuto nel mondo del calcio, ci tenevo tanto a esserci. Ora sono qui a vedere questo GP storico".

PRONOSTICO FINALE DI CHAMPIONS - "Speriamo bene, non dico altro. Vedo un'Inter che ha grandi possibilità perché sta giocando benissimo. La semifinale contro il Barcellona è stata da infarto, ma ce l'abbiamo fatta. Sarà una finale durissima contro un PSG che sta giocando benissimo, allenato da tecnico come Luis Enrique che è fortissimo. L'Inter ha tradizione, speriamo di vincere".