Rosa Atalanta 2025-26: chi parte, chi resta, chi arriva

I Percassi e Pagliuca hanno un unico obiettivo: non cambiare il mercato e mantenere la rosa competitiva anche senza Gasperini in panchina. Ivan Juric ha già visionato, ruolo per ruolo, la rosa completa dell’Atalanta e ha detto che “c’è poco da fare, è già un buon ventaglio così”. Riconfermare i big sarà il primo passo, l’acquisizione diretta di Kossounou ne è stato l’esempio, puntellare la difesa il secondo, ha subito tanti infortuni in quel reparto perdendo punti importanti, sostituire i big, se proprio sarà necessario, il terzo. La sostenibilità dell’Atalanta si è sempre retta sulle maxi plusvalenze che in 9 anni con Gasp hanno fruttato mezzo miliardo. Se quindi arriveranno proposte irrinunciabili si guarderà altrove per cercare degni eredi. Il modulo di gioco comunque rimarrà lo stesso, per cui grande importanza l’avrà il reparto offensivo.

PORTIERI – La prima operazione da fare riguarda il vice Carnesecchi. Riempire il buco lasciato sia da Musso, che non tornerà più a Bergamo perché ha firmato fino al 2028 con l’Atletico Madrid, sia da Rui Patricio, che ha già salutato la piazza dopo l’arrivo a parametro zero la scorsa estate. Nell’ultima stagione Gasp aveva detto addio al dualismo in porta, e così sarà anche per Juric. Per questo, Caprile preferisce rimanere in una squadra, il Cagliari, in cui giocare da titolare. L’Atalanta sta virando su Montipò del Verona, che piace da diversi mesi. Con l’Hellas, che conosce bene Juric ma ancora meglio il ds nerazzurro Toni D’Amico, si potranno fare molti affari in estate. Terzo portiere rimarrà Francesco Rossi.

DIFENSORI – Un reparto da rifondare, che ha perso pezzi importanti qua e là. Il capitano Toloi ha lasciato dopo dieci anni di militanza, un rinforzo in meno dalla panchina che poteva mettere la pezza con grande esperienza. È già tornato in patria, in Brasile. Scalvini sta recuperando al 100% la forma e i Percassi hanno già detto al Napoli di volerlo trattenere. È l’acquisto in casa più importante per la retroguardia del futuro. Non gioca da praticamente un anno a causa del suo doppio infortunio, quindi all’inizio dovrà avere tempo per rodare. Per questo la dirigenza ha fatto muro al Napoli anche su Hien, e continuerà a farlo. La difesa ripartirà dallo svedese, dal nuovo leader Djimsiti, anche se le sirene arabe hanno già ripreso a suonare dalla scorsa estate, e ora anche da Kossounou. L’ivoriano ha firmato un contratto fino al 2029, l’Atalanta ha versato al Bayer, dopo giorni di trattative, 20 milioni dopo i 5 di prestito oneroso della scorsa estate. Un segnale forte, che esprime la volontà di ripartire dalle certezze e rimanere competitivi. Posch però non avrà lo stesso destino, sfortunato e infortunato non ha convinto il club in questi pochi mesi. Al suo posto, quindi, si cerca un difensore esperto: piace il difensore del Rayo Vallecano e della nazionale rumena Andrei Ratiu, valore di circa 12 milioni. Un innesto che colmerà la mancanza, almeno per i primi mesi, di Kolasinac, reduce dal grave infortunio al crociato. Se per Cittadini, di rientro dal Frosinone, sarà invece valutata un’altra piazza, Bonfanti, reduce dall’esperienza al Pisa ma spesso convocato da Gasperini che ne intuiva le doti, potrebbe convincere Juric a trattenerlo quest’estate. Godfrey tornerà infine a Bergamo solo di passaggio, l’Ipswich Town non lo riscatterà.

CENTROCAMPISTI – Lo stesso destino di Bakker, al Lille, che proseguirà altrove la sua avventura sulla corsia di sinistra. L’Atalanta riscatterà invece sia Samardzic (14.8 milioni) sia Brescianini (10 milioni), due profili duttili come piacciono a Juric che il nuovo tecnico utilizzerà anche in attacco, tra la corsia esterna e la trequarti. Intanto, i Percassi hanno guadagnato 4 milioni dal riscatto di Adopo da parte del Cagliari e ora pensano a come reinvestirli. In mediana la coppia fissa è formata al momento da De Roon ed Ederson: l’olandese però va per i 35 anni, non potrà reggere tutte le gare e il ritmo Champions, senza considerare i tanti gialli che gli faranno saltare qualche gara, mentre l’ex Salernitana è ambito da tante big. L’Atalanta chiede 60 milioni a Juve, United e Al-Hilal che si sono fatti avanti. Con il gruzzoletto sta vagliando diversi profili: da Ricci del Torino, che Juric ha allenato in granata e conosce bene, fino a Gudmundsson del Genoa. In casa invece c’è già la sorpresa Sulemana, l’ultima trovata del Gasp: dopo i gol delle ultime gare partendo da titolare, ha cambiato da solo il suo destino, resterà. Sulle fasce, Juric vuole ripartire dalla certezza Bellanova, già avuto al Toro, e Zappacosta, che ha appena ritrovato la nazionale. Da capire nel corso del ritiro estivo, che inizierà il 14 luglio con i test fisici, il futuro di Ruggeri, impiegato poco nell’ultima stagione, e di Palestra, il giovane dal grande potenziale non ancora sbocciato ma che ha già attirato la curiosità di tanti addetti ai lavori.

ATTACCANTI –Lookman è il nome più chiacchierato, può diventare un altro caso Koopmeiners. La sua volontà è di provare una nuova esperienza e le richieste non mancano. È anche il più forte in rosa, l’Atalanta lo sa, per cui gioca al rialzo, sperando di disincentivare le dirette concorrenti italiane. Sessanta milioni la base d’asta a cui partecipano il Napoli (che ne ha pronti già 50, e non basteranno) e le big di Premier, tra cui il Liverpool. Già lo scorso agosto si era voluto allenare a parte per un periodo, quando era ricercato dal Psg, saltando anche le prime gare ufficiali: l’Atalanta non tratterrà nessuno di malumore ma, come lo scorso anno con la Juve, cercherà di ricavarne più budget possibile per rafforzarsi. Dodici milioni sono arrivati già nelle casse dal riscatto di Piccoli da parte del Cagliari, mentre lo Stoccarda non riscatterà El Bilal Tourè, l’acquisto più caro della storia dell’Atalanta di cui ora si dovrà capire il futuro. Quello di Retegui dovrebbe essere a Bergamo: la società lo vuole blindare, anche se perfino l’Al-Hilal, insieme a Milan e Juve, ha bussato alla porta per chiedere il prezzo. Non scende, rimane sempre tra i 50 e i 60 milioni per il capocannoniere della Serie A. Rimarranno anche De Ketelaere, il jolly Pasalic già applaudito da Juric e pronto a rinnovare il suo contratto, e Maldini come rinforzo dalla panchina, che avrà il compito di far cambiare idea agli scettici come fatto nelle ultime due gare con i suoi gol. L’altro grande acquisto, già in casa, è Scamacca, per cui la dirigenza ha negato un possibile interessamento della Roma del Gasp classificando la notizia come ‘bufala’. Scamacca-Retegui è già una coppia da Champions, ma per sostituire Lookman potrebbero servire almeno due pedine: al momento piacciono Paixao del Feyenoord, Daghim del Salisburgo e Zhegrova del Lille.

