Rottura totale tra Gattuso e l’Hajduk Spalato: "Cerchiamo una soluzione per separarci"

L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del​l’Hajduk Spalato si avvia verso i titolo di coda. A confermalo è lo stesso tecnico italiano, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Rijeka, l'ultima spiaggia di Gattuso per provare a vincere il titolo.

Queste le parole dell'ex centrocampista del Milan: "Ho ancora un anno di contratto, ma con il club stiamo cercando una soluzione per separarci a fine stagione". Gattuso ha poi aggiunto che dalla sua parte non avanzerà alcuna richiesta economica: "Risarcimento? Non lo voglio, non mi interessa nemmeno. I soldi non sono mai stati un problema".

Dopo un'ottima prima parte di campionato, nelle ultime gare ​l’Hajduk Spalato si è buttato via e si è imbattuto in tre sconfitte nelle ultime cinque gare, scivolando così al terzo posto della classifica, a meno 5 punti dal Rijeka. Al netto del finale di stagione, però, il futuro di Gattuso è già scritto e sarà inevitabilmente lontano dalla Croazia.