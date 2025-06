Rummenigge: "Ernesto Pellegrini era un secondo padre per me. Questa Inter può vincere la Champions"

Karl-Heinz Rummenigge conosceva molto bene Ernesto Pellegrini, che lo ha portato all'Inter dal Bayern Monaco nel 1984. Direttamente da Monaco, dove all'Allianz Arena si giocherà la finale di Champions League tra i nerazzurri e il PSG, l'ex attaccante tedesco a Sky Sport ha ricordato il presidente che lo ha voluto a MIlano: "Quando mi sono svegliato stamattina ho ricevuto la notizia, sono triste e addolorato perché è stata una persona eccezionale. Lui mi ha portato dal Bayern all’Inter, è stato come un secondo padre. Quando ho smesso di giocare è anche nata un’amicizia tra di noi, mi dispiace tantissimo”.

LA TRATTATIVA - “Non è stata complicata, io volevo venire all’Inter e grazie a lui che spese 5 milioni di euro sono andato. Tutta la famiglia mi ha dato una grande mano, già qualche settimana fa volevo visitarlo ma mi avevano detto che non era il caso, non stava bene. Lui anche dopo che è andato via è rimasto un grande tifoso dell’Inter”.

CHAMPIONS - "Ce la può fare perché quello che ha fatto quest'anno in Champions è eccezionale. E' partita con una grande difesa, poi ha iniziato a segnare tanto, eliminando squadre forti come Bayern Monaco e Barcellona. Auguro a loro le cose migliori".