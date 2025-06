Saelemaekers in bilico tra Roma e Milan: previsto un incontro, il ruolo di Conceiçao

La seconda consecutiva in prestito, dopo quella trionfale in maglia Bologna coronata con la prima storica qualificazione alla Champions League con la formazione emiliana. Superati i postumi del grave infortunio al malleolo di inizio campionato, l’esterno belga è diventato subito un calciatore irrinunciabile in una Roma che, al netto dei tanti problemi affrontati e del doppio cambio di panchina in corsa, ha visto nel classe ‘99E, col gol nel suo primo derby della Capitale contro la Lazio, è entrato di diritto nel cuore della sua tifoseria.

Juric prima e Ranieri poi lo hanno eletto da subito come elemento indispensabile nei propri undici di partenza e, col ritorno alla guida della Roma del tecnico testaccino, che dal prossimo 1° luglio assumerà un incarico di natura dirigenziale, ovviamente si inizia a ragionare sulla prospettiva di trattenere Saelemaekers anche in futuro. A giugno scadono infatti rispettivamente i prestiti secchi dell’ex Anderlecht dal Milan e di Tammy Abraham, che tornerebbe ad essere un giocatore giallorosso in caso di mancato riscatto. Secondo quanto riferisce Il Tempo, nella seconda metà del mese è previsto un incontro tra l’agente di Saelemaekers e il ds romanista Florian Ghisolfi per fare il punto della situazione. Capire se il calciatore sia soddisfatto della sua esperienza in giallorosso e quali progetti abbia per la stagione che verrà.

Con la maglia della Roma, il calciatore campione d’Italia nella stagione 2021/2022 col Milan di Stefano Pioli ha collezionato complessivamente 12 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia: a livello di statistiche, il tabellino recita 3 gol e 2 assist. Un contributo significativo e che, se dipendesse soltanto dai capitolini, gli varrebbe la conferma certa per l’anno che verrà. Per caratteristiche tecnico-tattiche e per la mentalità con cui si è calato in questa nuova avventura, nel contesto complicato in cui si è mossa la squadra da agosto il belga ha convinto appieno. Ma in tutta questa situazione va considerata una posizione in più e soprattutto l’ingresso in scena di un nuovo attore, capace in pochi giorni di diventare protagonista delle vicende di Casa Milan. Parliamo del nuovo allenatore Sergio Conceiçao, fresco vincitore della Supercoppa Italiana e che ha già chiarito - nella conferenza stampa di presentazione di voler essere molto più decisionista rispetto al suo predecessore Paulo Fonseca. Che aveva tentato invano in estate di convincere la società rossonera a trattenere Saelemaekers.

Conoscendo il nuovo allenatore e iniziando ad intuire il suo modo di fare calcio, non è assolutamente da escludere che - indipendentemente dal fatto che si parli di 4-4-2, 4-3-3- o 4-2-3-1 - nel suo modo di fare calcio un giocatore come Saelemaekers possa rappresentate una risorsa importante da rilanciare e da valorizzare. Ancora di più di quanto non abbiamo fatto Bologna e Roma nelle ultime due stagioni. Il contratto del belga col Milan scadrebbe nell’estate del 2027 e la sua valutazione di mercato si aggira sui 15 milioni di euro.