Saelemaekers saluta la Roma: "Esperienza indimenticabile, vi porterò con me"

Il fantasista belga torna al Milan al termine del prestito e dedica un commosso saluto a tutto l'ambiente giallorosso

Alexis Saelemaekers e la Roma, una storia breve ma intensa per l'esterno belga che ora fa ritorno al Milan.

Il belga era arrivato la scorsa estate in uno scambio di prestiti che aveva portato Tammy Abraham a Milano, sponda rossonera. Un'avventura iniziata con il freno a mano tirato, complice l'infortunio alla caviglia che ha frenato l'ex Anderlecht nei primi mesi. Poi il cambio di passo, Saelemaekers è diventato uno dei punti fermi della Roma chiudendo la stagione con 7 goal e 7 assist in 32 presenze complessive in tutte le competizioni.

Ora il prestito è terminato, non ci sono stati nuovi accordi tra i due club e così è arrivato il tempo dei saluti. Torna a Milanello, per provare a giocarsi le sue chance con Massimiliano Allegri, ma Trigoria resterà nel suo cuore.

IL SALUTO DI SAELEMAEKERS ALLA ROMA

Saelemaekers ha infatti pubblicato sui suoi profili social un video e un lungo messaggio per salutare la Roma e i suoi tifosi:

"Che emozione rivivere tutti questi momenti. Avevo iniziato quest’anno con tanti obiettivi in mente, ma mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni.

All’inizio, purtroppo, l’infortunio mi ha tenuto lontano dal campo e da voi... ma il mio cuore era sempre lì, accanto alla squadra. Ho lavorato duro per tornare, e quando l’ho fatto, ero più carico che mai.

Abbiamo sognato insieme. Abbiamo lottato, sofferto, gioito. E voglio ringraziare i miei compagni, la società... e soprattutto voi tifosi per l’affetto, il calore e il supporto che mi avete regalato.

Grazie Roma. È stata un’esperienza incredibile, indimenticabile. E ovunque andrò, porterò con me un pezzo di voi.

Daje, vi voglio bene!