Non poteva esserci un ritorno migliore per Bukayo Saka, che nella gara di ieri di Premier League contro il Fulham è tornato in campo dopo più di 100 giorni d'assenza. L'attaccante classe 2001 si era operato al muscolo della coscia destra dopo l'infortunio subito nella gara col Crystal Palace a dicembre scorso, alla vigilia della 30a giornata di campionato Arteta aveva annunciato il suo rientro e ieri gli sono bastati appena sette minuti per ritrovare il gol. I Gunners hanno vinto 2-1 grazie alla rete decisiva del classe 2001, a otto giornate dalla fine del campionato sono secondi a -9 dal Liverpool capolista e con una partita in meno.

SAKA TORNA IN CAMPO 100 GIORNI DOPO L'INFORTUNIO, SEGNA ED ESULTA CON lo STAFF MEDICO - Nel primo tempo della gara col Newcastle l'Arsenal era passato in vantaggio con la rete di Merino, nella ripresa entra Saka al posto del 18enne Nwaneri e al 72' l'attaccante inglese infila il pallone in porta in testa da pochi passi sfruttando un cross di Merino da sinistra e approfittando di un tocco di Martinelli a centro area che ha messo fuori causa il portiere avversario Leno. Saka segna e corre subito verso la sua panchina, per andare a festeggiare il gol con lo staff medico che l'ha curato e seguito dopo l'operazione.

LE PAROLE DI ARTETA NEL POST PARTITA DI ARSENAL-NEWCASTLE - Nelle interviste post partita Saka si è preso anche i complimenti di Arteta, non tanto per il gol quanto per il gesto dopo aver segnato: "Il suo gesto è l'esempio migliore per tutti. Dopo la rete cosa fa?! Va a ringraziare i medici e i fisioterapisti per tutto quello che hanno fatto per lui; è stato un comportamento che ha dato energia positiva a tutta la squadra".