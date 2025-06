Salah chiama De Bruyne al Liverpool: "C'è spazio per lui". Intanto il Napoli aspetta una risposta

Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City a parametro zero. La notizia è ormai nota, così com'è risaputo che il Napoli sta cercando di portarlo in Italia la prossima stagione. Manna ha incontrato il giocatore, proponendo un biennale da 7 milioni a stagione più opzione per il terzo anno e attende una risposta. Intanto, però, arriva una chiamata da...Mohamed Salah.NAPOLI, OK DI DE LAURENTIIS PER DE BRUYNE "C'E' SPAZIO" - Salah, che ha rinnovato fino il 2027 con i Reds, in un'intervista rilasciata a Sky Sports UK, ha prima fatto i complimenti a De Bruyne e poi gli ha rivolto un invito per raggiungerlo a Liverpool: "Voglio fargli i complimenti per la carriera. Ha fatto un lavoro fenomenale al City, è stato un grande calciatore per tutta la Premier League. Gli auguro il meglio. E abbiamo spazio per lui nella squadra".NAPOLI - A 33 anni De Bruyne ha voglia di sfide professionali all'altezza del suo talento. Per questo ha aperto le porte al Napoli, che lavora alla pista da un mese e mezzo. Al momento non si hanno riscontri di un interesse dei rivali del Liverpool, ma chissà che dietro l'invito di Salah non possa nascondersi un retroscena di mercato.