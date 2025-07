Salah: "Rinnovo? Tutto fermo, sono gli ultimi mesi al Liverpool". Dove può andare

Il rinnovo con il Liverpool non decolla e MohamedSalah conferma i timori dei tifosi dei Reds: "Nessun progresso, sono i miei ultimi mesi qui".

Non un annuncio ufficiale ma di fatto una constatazione pesante, che riduce di netto le speranze di un ripensamento: l'egiziano può lasciare gli inglesi una volta che il proprio contratto sarà andato in scadenza.

Una data lontana ma non troppo, perché si parla del termine della stagione, del 30 giugno 2025. Salah ha confermato in un'intervista a Sky Sports UK quello che già si raccontava negli ultimi mesi: nessun passo avanti tra le parti per il rinnovo dell'accordo con il Liverpool, dunque l'ex Fiorentina, Roma e Chelsea diventerà salvo sorprese un lussuoso parametro zero al termine dell'annata calcistica e potrà accasarsi dove vorrà senza che il suo prossimo club debba spendere un euro per il suo cartellino.

"VORREI VINCERE LA PREMIER" - Salah, nel corso dell'intervista, ha svelato le proprie ambizioni per la stagione: "Vorrei vincere la Premier League. Negli ultimi 7-8 anni ho sempre detto di avere la Champions come obiettivo ma stavolta la priorità è la Premier. Perché? Forse perché non abbiamo festeggiato il titolo del 2020 come avremmo voluto (riferendosi alle limitazioni dovute alla pandemia di Covid-19, ndr). Abbiamo aspettato 30 anni per quel titolo ma c’era il Covid e non abbiamo avuto il tempo di festeggiare nel modo giusto. Sarebbe bello farlo quest’anno. E poi perché è il mio ultimo anno qui per cui vorrei qualcosa di speciale per la città".

"ULTIMI MESI QUI" - Una dichiarazione, quella dell'egiziano, che ha portato a una seconda domanda da parte del giornalista di Sky Sports UK: "Se credo ancora che sarà il mio ultimo anno qui? In questo momento sì", la replica secca di Salah. Che ha proseguito: "Saranno i miei ultimi sei mesi. Non ci sono stati progressi, siamo lontani (in riferimento alle trattative per il rinnovo del contratto, ndr). Per cui aspettiamo e vediamo".

"NIENTE DISTRAZIONI" - Salah, però, ora non vuole pensare al futuro e non intende che questo influenzi la seconda parte della stagione: "Nella mia testa c'è solo un pensiero: se questi saranno gli ultimi sei mesi, come voglio vederli nel futuro? Voglio guardarmi indietro e pensare che ero preoccupato o stressato per il contratto? O solo dire di aver giocato una stagione incredibile? Questo è tutto ciò che ho in testa. Se mai mi sentirò distratto, mi ricordo soltanto che voglio guardarmi indietro e dire di avere disputato una stagione incredibile. Questo è ciò che voglio fare".

DOVE PUO' ANDARE SALAH - Salah e il Liverpool sono sempre più lontani, ma dove può andare il 32enne? L'ipotesi che prende sempre più quota è che l'egiziano possa lasciare il calcio europeo e seguire l'esempio di tanti altri campioni, trasferendosi in Arabia Saudita.

Già negli scorsi anni la Saudi Pro League ha provato ad aggiudicarsi Salah, in particolare l'Al-Ittihad che è già riuscito a ingaggiare stelle del calibro di Karim Benzema, N'Golo Kanté e Fabinho, ex compagno dell'egiziano con la maglia rossa. Il Liverpool si è sempre messo di traverso, ma con il contratto in scadenza questa volta i sauditi potrebbero avere successo.

SALAH E IL LIVERPOOL - Salah è arrivato al Liverpool dalla Roma nell'estate del 2017 per una cifra superiore ai 42 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Con i Reds ha già vinto tutto: Premier League, UEFA Champions League, Mondiale per Club, FA Cup, League Cup e Community Shields.

Quest'anno il classe 1992 cerca il bis in Inghilterra, il Liverpool sta dominando la Premier League e lo sta facendo grazie al sontuoso avvio di stagione di Salah: 20 gol e 17 assist in 26 presenze complessive tra tutte le competizioni.