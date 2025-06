Salernitana-Frosinone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Finita la regular season, è tempo di playout in Serie B: Salernitana-Frosinone, solo una potrà continuare a giocare nel campionato cadetto.

Cittadella, Cosenza e Sampdoria sono retrocesse, ma quale sarà la quarta squadra a lasciare la Serie B? La risposta alla domanda la darà il playout, il doppio confronto (andata e ritorno) tra Salernitana e Frosinone, le due formazioni che hanno chiuso rispettivamente al 17° e al 18° posto in classifica il campionato, divise da un solo punto: 42 per i campani, 43 per i ciociari arrivati a pari con il Brescia, ma le Rondinelle sono state premiate dagli scontri diretti.

Tutte le informazioni su Salernitana-Frosinone: quando si gioca, formazioni e dove vedere vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

SALERNITANA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Frosinone

Data: lunedì 19 maggio 2025

Orario: 20.30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-FROSINONE

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Caligara, Amatucci, Corazza; Hrustic, Tongya; Nwankwo. All. Marino.

FROSINONE (3-5-2) : Cerofolini; Monterisi, Lucioni, Bettella; Oyono J., Vural, Bohinen, Kone, Oyono A.; Ambrosino, Partipilo. All. Bianco.

DOVE VEDERE SALERNITANA-FROSINONE IN TV - Il playout Salernitana-Frosinone, come il resto della Serie B, si può vedere in esclusiva su DAZN tramite l'app per smart tv compatibile o su console di gioco (PlayStation o Xbox), nonché utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box.

Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto 'Zona DAZN', è possibile guardare la partita sul canale 214.

SALERNITANA-FROSINONE IN DIRETTA STREAMING - Salernitana-Frosinone sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN su dispositivi mobili come smartphone, tablet pc, notebook e computer tramite l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.