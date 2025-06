Salernitana-Sampdoria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Secondo atto dei playout: si decide chi resta in Serie B tra Salernitana e Sampdoria.

Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena la gara di ritorno dello spareggio salvezza, una gara che si sarebbe dovuta inizialmente disputare venerdì 20 giugno ma è stata posticipata a seguito dell'intossicazione alimentare che ha colpito 21 tesserati del club campano al ritorno dalla Liguria.

Si riparte dal 2-0 che i blucerchiati hanno ottenuto nella partita di andata a Marassi (Meulensteen e Curto), ma attenzione perché la Salernitana - in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare - si salverebbero battendo la Samp con due goal di scarto. Non sono previsti da regolamento supplementari o calci di rigore.

Tutte le informazioni su Salernitana-Sampdoria: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

SALERNITANA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Sampdoria

Data: domenica 22 giugno 2025

Orario: 20.30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

FORMAZIONI SALERNITANA-SAMPDORIA

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano, Raimondo; Cerri. All. Marino.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Venuti, Yepes, Meulensteen, Vieira, Depaoli; Sibilli; Coda. All. Evani.

DOVE VEDERE SALERNITANA-SAMPDORIA IN TV - La sfida tra Salernitana e Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv compatibili, oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), dispositivi come Amazon Fire Stick TV e Google Chromecast o il TIMVISION Box.

SALERNITANA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING - Salernitana-Sampdoria sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app per dispositivi mobili (smartphone, tablet, pc) o collegandosi al sito della piattaforma.