Clima che si fa sempre più teso e acceso allo Stadio Arechi – dove si sta svolgendo la finale di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria – con i tifosi di fede campana che stanno facendo sentire tutto il loro disappunto per il risultato maturato e che ha condannato i granata alla retrocessione in C.

A seguito del goal del raddoppio blucerchiato, siglato dall’ex Bari Sibilli e che di fatto condanna i granata alla C, dalla Curva Sud dell’impianto dell’Arechi sono stati lanciati dei fumogeni (al grido di "Fuori, fuori") che sono giunti sino al campo di gioco, rendendo di fatto momentaneamente impossibile continuare il match che è stato interrotto in due occasioni fra il 60’ e il 66’.

LA SAMPDORIA SI SALVA, LA SALERNITANA RETROCEDE IN SERIE C

Ma non è finita qui: dagli spalti è cominciato ad arrivare letteralmente di tutto in campo, anche oggetti e seggiolini divelti dalle gradinate dell'Arechi. Il direttore di gara Doveri ha così deciso di mandare le due squadre negli spogliatoi, sospendendo la partita, mentre la polizia in tenuta antisommossa è entrata in campo e si è posizionata sotto il settore coinvolto dell'Arechi. Il match è ripreso per qualche secondo, prima di essere fermato nuovamente a seguito del lancio di altri seggiolini dalle tribune.

La contestazione è dunque ripartita: Doveri insieme alle squadre e alle panchine ha atteso ulteriori indicazioni dalle forze dell'ordine, dai rappresentanti di Lega e dai vertici federali, in merito alla sicurezza per la prosecuzione della partita garantendo l'incolumità dei protagonisti in campo. Dopo qualche minuto, è stata annunciata la sospensione definitiva della sfida: la Salernitana retrocede in Serie C, mentre la Sampdoria si salva e rimane in cadetteria.

Filtra grande preoccupazione visto il grande caos nato, per possibili momenti di tensione tra i tifosi e le forze dell’ordine presenti in quel di Salerno, dato che anche all’esterno dell’impianto si erano già registrati cori di contestazione e malumori diffusi. Inoltre, è stato rimosso anche uno striscione come segno della rassegnazione per una retrocessione che si sta facendo sempre più vicina. Una contestazione chiara e in piena regola per la retrocessione in C.