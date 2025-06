Salernitana-Sampdoria, temperatura altissima: chiesti altri agenti, blucerchiati ricorrono alla vigilanza privata

Salernitana-Sampdoria, atto finale di una stagione infinita. Stasera all’Arechi si decide chi resterà in Serie B e chi invece dovrà ripartire dalla Serie C. In campo ci sarà tutta la pressione di una sfida senza appello, ma anche sugli spalti e fuori dallo stadio si respira un clima piuttosto teso. L’impianto sarà quasi pieno: ieri sono stati venduti 19mila biglietti e nelle prossime ore si potrebbe toccare quota 20mila. Ma la tifoseria granata è spaccata. Una parte degli ultras ha annunciato che non entrerà per protesta contro la Lega e contro un playout che, dopo il caso Brescia e tutte le battaglie legali delle ultime settimane, viene considerato falsato dai campani.

Ci sarà un esodo anche della tifoseria blucerchiata, con cui quella granata peraltro non è in cattivi rapporti. Sono stati venduti oltre 1500 biglietti (1501 per l'esattezza) nel settore ospiti. La tensione comunque è altissima e l’allerta è massima. Gli occhi sono puntati sull'Arechi e sulla sua 'temperatura' di questa sera. Per questo motivo la Questura di Salerno da giorni ha messo in piedi un piano sicurezza rafforzato. Il questore Giancarlo Conticchio ha ottenuto dal Ministero dell’Interno il potenziamento degli organici: almeno 200 agenti delle forze dell’ordine, provenienti da altre province, saranno impiegati per presidiare la zona dell’Arechi e garantire l’ordine pubblico. Il dispositivo di sicurezza è stato illustrato nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile e rappresentanti del club granata. L’intero impianto sarà blindato dentro e fuori, con un sistema di vigilanza rafforzato e il coordinamento diretto tra forze statali, locali e vigilanza privata.

Anche la Sampdoria ha scelto di non lasciare nulla al caso. In questi giorni il club blucerchiato ha creato attorno alla squadra una vera e propria “bolla” di protezione, ricorrendo a misure extra e a personale di sicurezza privato. Il clima resta incandescente, alimentato da quanto successo nella gara d’andata e da tutto quello che è successo fuori dal campo: l’intossicazione alimentare che ha colpito la Salernitana, l’inchiesta aperta dalla Procura di Genova e i ricorsi respinti dalla giustizia sportiva.