Salisburgo-Al Hilal: formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'Al-Hilal di Simone Inzaghi va in cerca di conferme dopo il convincente 1-1 all'esordio nel Mondiale per Club contro il Real Madrid; non solo, la Mezzaluna araba va anche in cerca del primo posto, dato che il Salisburgo prossimo avversario è in testa dopo la prima giornata grazie alla vittoria sul Pachuca. La sfida tra austriaci e arabi designerà con ogni probabilità l'antagonista principale del Real in vista dell'ultima giornata. Pericoli pubblici numero uno? Gloukh da una parte, Milinkovic-Savic dall'altra dato che il bomber Mitrovic è ancora ai box.

Partita: Salisburgo-Al Hilal

Data: lunedì 23 giugno 2025

Orario: 00.00

Canale tv: /

Streaming: DAZN

SALISBURGO-AL HILAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

SALISBURGO (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Sulzbacher, Gloukh; Baidoo, Ratkov

AL HILAL (4-3-3): Bono, Lodi, Altambakti, Koulibaly, Cancelo; Nasser, Ruben Neves, Milinkovic Savic; Al-Dawsari, Marcos Leonardo, Malcolm. All. Inzaghi.

SALISBURGO-AL HILAL, DOVE VEDERLA IN TV - La sfida tra Salisburgo e Al-Hilal si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

SALISBURGO-AL HILAL. DOVE VEDERLA IN STREAMING - Salisburgo-Al Hilal sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONACA - DAZN ha affidato la telecronaca di Salisburgo-Al Hilal a Gabriele Giustiniani.