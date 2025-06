Salvatore Esposito ai fratelli Pio e Sebastiano: "L'avete fatto davvero! Non si può spiegare"

Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, ha pubblicato sui social un bellissimo messaggio dedicato ai fratelli Sebastiano e Pio, protagonisti (soprattutto il secondo) con la maglia dell'Inter al Mondiale per Club:

"Sono cose che non potete capire, non si possono spiegare! L’hai fatto davvero, l’avete fatto davvero, lì voi due in America insieme… e noi eravamo qui al Cicerone e abbiamo visto quella bestia con la numero 94 esultare per la prima volta con quella maglia con cui siete cresciuti e siete diventati uomini! Tutto questo era inimmaginabile! Ora arriva la salita e noi saremo lì dietro a spingervi! Grazie per le emozioni che ci regalate, grazie per le persone che siete! Vi amo"

Salvatore ha lasciato le giovanili nerazzurre nel 2018 e ha giocato con le maglie di SPAL, Ravenna e Chievo prima dello Spezia, ottenendo anche una chiamata in Nazionale con il ct Roberto Mancini, giocando 26' nello 0-0 con l'Inghilterra l'11 giugno 2022.