Salvini: "Questo non è il Milan. Ci hanno tolto la poesia di esultare, interessa solo il merchandising. Inter? Staccherò il telefono"

Tra i tifosi del Milan delusi c'è anche Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti era all'Olimpico e ha assistito alla sconfitta della sua squadra del cuore ai danni del Bologna che è tornato ad alzare la Coppa Italia dopo oltre 50 anni. Il politico è intervenuto poi a TeleLombardia e ha attaccato la società rossonera, senza lesinare una “gufata” nei confronti dell’Inter in vista della finale di Champions League col Psg.

L'ANALISI DI SALVINI - “Ha vinto chi aveva più fame… e chi ha una società alle spalle. Il Bologna ha meritato, per loro era ‘la’ coppa. L’avessimo vinta noi qualcuno ci avrebbe rifilato che questa è stata una stagione soddisfacente con due trofei: con l’Inter in finale di Champions sarebbe stata una presa in giro. Da tifoso, però, ovviamente ci speravo nella vittoria”.

ARBITRAGGIO - "Mi è sembrato quello che è, 6 minuti di recupero sono indegni”

IL PARAGONE - “C’era più anima in B ai tempi di Giussy Farina, oggi in campo s’è vista la pochezza che c’è in dirigenza".

L'ALLENATORE E IL DS - "Conceiçao? Il problema non è l’allenatore: chi l’ha scelto? E quello di prima? E la panchina che abbiamo? Mi sono fatto l’idea che ci sia più interesse al merchandising, ai giubotti in stile college americano, alle sfilate e ai profumi che non alla fatica e al sudore sul campo. E il casting per il d.s. che fine ha fatto? La verità è che ci hanno tolto la poesia di esultare, questo non è il Milan, il Milan non è questa roba amorfa”.

CHI I COLPEVOLI - “È giunto il momento che i tifosi facciano educatamente presente che questo non è il Milan. Furlani? Ma il problema non è neanche lui, o Moncada, o Scaroni: è tutto l’assortimento. Da quanti mesi il proprietario non viene in Italia? Ma è normale? A lui forse va bene così, ma al popolo rossonero no”.

INTER - “Non mi viene neanche da dire auguri per il 31 per la finale di Champions League. L’Inter rappresenta gli italiani? Non me, non ci penso neanche a tifare l’Inter, anzi sto cercando luogo senza segnale telefonico per quel week end…”.