Sampdoria, altro infortunio: si ferma Cragno, Frosinone in dubbio

Ennesimo problema fisico in casa Sampdoria in una stagione già segnata dagli infortuni, anche se meno grave rispetto alla scorsa. Questa volta a fermarsi è Alessio Cragno, il portiere arrivato a gennaio, che per tutta la settimana non ha mai lavorato con il gruppo.

Il problema risale alla gara contro la Reggiana: nel primo tempo, dopo uno scontro di gioco, Cragno ha accusato un dolore all'anca ed è stato necessario l'intervento dei fisioterapisti. Nonostante il fastidio, ha stretto i denti e ha portato a termine il match, ma senza mai rinviare il pallone. Contestualmente, si è ripresentato anche un vecchio problema all'adduttore della gamba destra, un fastidio che si trascina da tempo.

La situazione verrà valutata nei prossimi giorni, in vista della sfida contro il Frosinone. Se Cragno non dovesse farcela, toccherebbe a Simone Ghidotti, che potrebbe tornare tra i pali dopo due mesi di stop per un infortunio muscolare al quadricipite.

La stagione dei portieri blucerchiati è stata particolarmente complicata: Ghidotti ha subito due infortuni, Perisan ha visto la sua annata finire alla prima partita con la Samp, e ora si aggiunge l'incertezza legata a Cragno. Un altro grattacapo per il tecnico blucerchiato in un'annata già difficile.