Sampdoria, anche Bereszynski e Borini se ne andranno. Cragno, permanenza possibile

La salvezza conquistata all’ultimo respiro non cancella le crepe di una stagione complicata, e in casa Sampdoria si prepara una mezza rivoluzione. In vista del prossimo campionato di Serie B, la società è pronta a voltare pagina con diversi addii annunciati, in particolare tra i veterani con ingaggi pesanti e rendimento al di sotto delle aspettative. Il primo nome in uscita è quello di Fabio Borini.

Arrivato nel 2023 dalla Turchia su indicazione dell’allora tecnico Andrea Pirlo, e con Andrea Mancini in dirigenza, l’attaccante ex Milan non è mai riuscito a lasciare il segno. Undici presenze, zero gol, e una stagione vissuta tra esclusioni, reintegri, diatribe interne e problemi fisici. Nonostante tutto, Borini è riuscito a costruire un rapporto sincero con una parte della tifoseria, che spesso lo ha invocato nei momenti più difficili, quando era fuori rosa. Ma il suo ingaggio resta troppo elevato per le nuove linee guida del club, e non ci sono le condizioni per una permanenza.

Stesso destino quasi certo per Bartosz Bereszynski. Capitano solo sulla carta, da mesi ai margini del progetto tecnico, è stato uno dei giocatori più criticati durante l’anno. Dopo il rientro dall’infortunio a novembre ha perso la titolarità, e la sua prova negativa contro la Carrarese ha segnato il punto di non ritorno. Da quel momento in poi, per lui solo panchina e tribuna, come accaduto nel match contro la Salernitana del 9 maggio. Anche in questo caso, la separazione appare scontata e permetterebbe al club di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi, scrive Il Secolo XIX.

Un discorso diverso riguarda Alessio Cragno. Il portiere, approdato a gennaio a Genova dal Monza con un contratto breve, ha subito guadagnato la stima dello spogliatoio e della dirigenza. La rottura del tendine d’Achille nella gara d’andata dei playout ha interrotto bruscamente la sua stagione, ma il club ha apprezzato il suo atteggiamento e il contributo dato, anche fuori dal campo. La dirigenza è favorevole a un rinnovo, più per riconoscenza e spirito di gruppo che per ragioni tecniche. Tuttavia, Cragno resterà fermo fino a Natale e il suo futuro potrebbe dipendere dalla scelta del nuovo allenatore, che potrebbe anche non considerarlo un profilo adatto al proprio progetto.