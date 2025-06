Sampdoria, ancora pressing per Esposito. Audero, il Como deve fare un'offerta

Inizia a muoversi il mercato della Sampdoria, dopo che il club ha ufficializzato l'arrivo di Pietro Accardi sul ponte di comando. Il dirigente sarà chiamato ad alcune operazioni complesse: innanzitutto dovrà sciogliere i nodi cessioni, per poi operare in entrata. Tra i nomi che piacciono ai blucerchiati c'è sempre quello di Sebastiano Esposito. La suggestione di un suo ritorno a Genova resta sempre viva, anche se qualche giorno fa pareva in chiusura la trattativa tra l'Inter, proprietaria del cartellino, e l'Empoli.

I toscani restano sempre molto interessati ad Esposito, che però è rimasto particolarmente legato a Genova e alla Samp. Anzi, secondo alcune indiscrezioni circolate nel capoluogo ligure in questi giorni, sarebbe lo stesso calciatore in pressing per concretizzare un suo ritorno in blucerchiato. I rapporti tra Samp e Inter sono ottimi: questo potrebbe giocare a favore del Doria per un 'Esposito bis' a Marassi.

Un'altra situazione che Accardi dovrà sciogliere riguarda il futuro di Emil Audero, rientrato alla Samp dopo un anno di prestito proprio all'Inter, con cui si è laureato Campione d'Italia. Il giocatore in Italia piace a varie società: si è parlato delle neopromosse Como e Parma, oltre che del Monza e del Nizza all'estero. In vantaggio per il momento c'è il Como, essendosi mosso da tempo per Audero. I blucerchiati si aspettano un'offerta per il portiere, che ha un ingaggio troppo pesante per la Serie B. La squadra di Fabregas però deve sciogliere gli indugi: il Monza ad esempio potrebbe tentare un'irruzione per bruciare sul tempo le pretendenti.