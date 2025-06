Sampdoria, bilancio in attivo per la controllante Blucerchiati di Manfredi

Da quando è passata di mano, la Sampdoria ha cambiato corso ovviamente anche a livello societario. La nuova controllante del club genovese è infatti la Blucerchiati Spa, società voluta da Matteo Manfredi, che oltre a essere presidente del Doria è anche amministratore unico di questa Spa, il cui capitale sociale è di 50.000 euro.

La Blucerchiati ha sede a Milano, in Corso di Porta Nuova, e proprio lì si è svolta l'ultima assemblea degli azionisti Sampdoria. Il suo socio unico è la Gestio Capital Structuring & Investment Solutions, la finanziaria di diritto lussemburghese di proprietà di Manfredi. Qualche giorno fa la controllante della Samp ha chiuso il suo primo bilancio al 31 dicembre 2023 (quando tra gli azionisti della Samp figurava ancora Ferrero, uscito adesso dopo la firma degli accordi transattivi). Il bilancio ha evidenziato un attivo di 30.629 euro: di questi, 10mila sono stati destinati a riserva legale mentre 20.629, scrive Il Secolo XIX, come utili portati a nuovo.

Nella nota integrativa viene evidenziato come, "nel corso dell'esercizio il socio unico (Gestio Lussemburgo) ha provveduto a capitalizzare la società (Blucerchiati) versando in più tranches la somma di 19.460.000 euro" mentre per l'evoluzione della gestione, riferita al 2024, "si rende noto che per quanto riguarda l'attività della società partecipata (Sampdoria) sulla base dei piani finanziari condivisi con il management, si attendono risultati in miglioramento". Contestualmente viene fatto sapere che nel corso dell'assemblea straordinaria di Blucerchiati è stato approvato un prestito obbligazionario "convertibile convertendo Blucerchiati, tasso fisso, scadenza aprile 2025". Tale prestito è composto da 31.000 obbligazioni nominative dal valore di 1 euro l'una, da riservare in sottoscrizione a terzi estranei alla compagine sociale.