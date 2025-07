Sampdoria, Coda e Tutino in vendita. Mancini deve tagliare il monte ingaggi: agenti nervosi

Richieste a vari procuratori per trovare una sistemazione ai giocatori: malumore tra gli agenti. Coda e Tutino guadagnano troppo, possono partire

Riduzione dei costi e taglio del monte ingaggi: è questa la linea dettata dalla proprietà per riportare la Sampdoria entro i parametri del salary cap della Serie B, fissato a 9 milioni di euro. La scadenza è chiara: tutto dovrà essere sistemato entro il 30 luglio. In quest’ottica, si stanno intensificando i contatti con gli agenti per trovare una sistemazione ai giocatori considerati fuori progetto. Viene addirittura valutata l’ipotesi di compartecipare agli stipendi pur di agevolare le uscite e snellire il monte ingaggi del club blucerchiato.

La rosa dal 30 giugno a seguito della fisiologica scadenza di numerosi contratti è già stata ridotta da 53 a 34 elementi, ma il lavoro è tutt’altro che finito. Restano da piazzare diversi elementi con contratti pesanti. Su tutti secondo Il Secolo XIX in vendita ci sarebbero Massimo Coda, che guadagna 850.000 euro più bonus e ha ancora un anno di contratto, e Gennaro Tutino, sotto contratto fino al 2028 a 800.000 euro annui più bonus. Tra gli altri sul mercato ci sono La Gumina, Bellemo e Ioannou. Caso a parte Pedrola, per cui il club valuta la cessione ma l’ingaggio elevato e l’opposizione della tifoseria complicano la situazione. Il calciatore è appena rientrato dal Bologna, che come previsto non lo ha riscattato. L'anno scorso la situazione dello spagnolo è stata paradossale: aspettato a lungo dai sostenitori doriani, ma impiegato poco sia da Sottil che da Semplici. A gennaio era stato lui stesso a chiedere di poter partire, ed era stato accontentato.

Non mancano i malumori: alcuni agenti lamentano il mancato pagamento di commissioni arretrate, e ciò rischia di rallentare le trattative. In generale, i procuratori paiono particolarmente innervositi dal fatto che vengano sollecitati incontri e che venga fatta pressione per 'piazzare' il prima possibile i loro assistiti. Intanto, si registrano interessamenti per Meulensteen, Depaoli e Riccio, che potrebbero generare nuove opportunità in uscita.