Sampdoria, con la Salernitana debutta un nuovo campo: rizollatura del Ferraris in corso, finirà in tempo

Per la partita di domenica tra Sampdoria e Salernitana, il famigerato playout che sta mettendo a soqquadro la Serie B, lo stadio Ferraris presenterà un manto erboso, che verrà inaugurato proprio con una partita cruciale per i blucerchiati. Nei giorni scorsi sui social è infatti circolata una foto dell'impianto genovese completamente inagibile per quanto riguarda il prato. Si trattava però di una situazione prevista: il giorno stesso di quello che sarebbe dovuto essere inizialmente il playout, ossia Frosinone-Salernitana, a Marassi era stato applicato uno strato di diserbante, ovviamente lavato via il giorno dopo.

Dopo alcune riflessioni però, scrive Il Secolo XIX, si è deciso di procedere ugualmente con una rizollatura anticipata. L'agronomo dello stadio sabato scorso ha visionato due stadi, a Milano e a Bergamo, e ha optato per una tipologia misto erba-sintetico, la stessa che c'è attualmente a Genova. Il campo utilizzato negli ultimi tre anni da Samp e Genoa era stato posato nel 2022, e ha sostenuto 120 partite. La previsione è che il manto erboso in posa in questi giorni riesca a fare altrettanto.

La caratteristica principale della tipologia 'mista' erba-sintentico è che le zolle saranno calpestabili da subito, senza aver bisogno del periodo di assestamento previsto ad esempio per quello composto esclusivamente da erba. Ieri si è iniziato a togliere il vecchio campo, dal momento che tremila metri quadri di zolle arriveranno tra domani e giovedì. Spesa prevista per Samp e Genoa: 250mila euro.