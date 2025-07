Sampdoria, contatti con Tey per capire il futuro. Possibili nuovi soci nel capitale

I contatti con Tey latitano, alla Samp però servono 15 milioni a fine luglio. Voci su nuovi soci, pronte delle modifiche nel settore giovanile

La situazione economica in casa Sampdoria resta particolarmente delicata, specialmente nel pieno della fase di taglio dei costi imposta da Manfredi nelle ultime settimane, subito dopo la salvezza ottenuta nei playout. Nel frattempo, sono in corso contatti tra la proprietà e l’investitore Joseph Tey, che al momento però sembra non sbilanciarsi e mantiene una posizione attendista rispetto alle richieste del club. Le urgenze sono concrete: entro fine mese vanno saldati stipendi e bonus per circa 6 milioni di euro, mentre altri 9 milioni serviranno come garanzia da presentare alla stanza di compensazione. Si parla anche di nuovi soci pronti a entrare nel capitale, ma per ora nulla di concreto è stato ufficializzato.

Sul fronte tecnico, il settore giovanile è in crisi, non solo per il caso Iene che ha portato alla sospensione del responsabile Silvani, ma anche dal piano sportivo. Nessuno degli ultimi innesti ha dato risposte convincenti e tra i casi più deludenti ci sono Ivkovic, Parlov e Dimitrov. I ragazzi sono tra i 34 giocatori rimasti sotto contratto dopo il grosso taglio di fine giugno legato alle scadenze di tanti accordi, e dovranno essere valutati. L’area è sotto la supervisione di Messina, con Silvani attualmente sospeso. Per rimettere in moto il motore del club, si lavora a investimenti mirati: è in arrivo Lorenzo Giani per guidare l’area scouting, con un contratto da 100.000 euro, e il ds Mancini ha già chiesto l’inserimento di due nuovi osservatori, scrive Il Secolo XIX.

Sul tavolo anche la nomina di un nuovo segretario generale, dopo la chiusura del rapporto con Massimo Ienca, che ha ricoperto la carica per 11 anni (era arrivato con Ferrero nel 2014, pochi mesi dopo l'insedimento del Viperetta. Tra i candidati spicca in questo momento Massimiliano Dibrogni, ex Salernitana. Intanto, il settore femminile è a rischio: si lavora per salvarlo, ma il tempo stringe e la sensazione è che serva un’accelerazione immediata per evitare la chiusura.