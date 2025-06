Sampdoria, contestazione a Bogliasco: cori contro calciatori e dirigenza. Consegnate le maglie ai tifosi

A tre giorni dal disastro con la Juve Stabia, la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco. Il clima al Gloriano Mugnaini è pesante dopo la prima retrocessione in Serie C della storia del club blucerchiato. Un evento che ha scatenato la rabbia dei tifosi che, in occasione dell ripresa degli allenamenti, si sono presentati fuori dal centro sportivo, come riportato da ClubDoria46.itALLENAMENTO - I calciatori si sono presentati al Mugnaini subito dopo pranzo per prepararsi alla sessione guidata da Alberico Evani e Attilio Lombardo, gli uomini chiamati a risollevare la Sampdoria, ma alla fine naufragati verso la Serie C. L'allenamento è iniziato alle 16, con i tifosi che, intorno alle 16:15, si sono presentati fuori dal centro sportivo, ottenendo, dopo una trattativa con le forze dell'ordine, la possibilità di entrare. CORI - Dalla rete hanno poi iniziato a cantare pesanti cori di protesta. Niang il più bersagliato dopo l'errore grave contro la Juve Stabia, costato il pareggio e, di fatto , la retrocessione in Serie C. Tutti sotto accusa, dai calciatori al presidente Matteo Manfredi, al board advisor Alessandro Messina fino all'amministratore delegato Raffaele Fiorella, presente a Bogliasco, insieme ad Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi. "Uomini di m***a", "Via gli infami dalla Sampdoria" e "Questa maglia non vi appartiene". Dopo circa un'ora di allenamento, al momento del rientro negli spogliatoi, i tifosi avrebbero anche rivolto il coro "Guardatevi le spalle".CONSEGNA DELLE MAGLIE - L'episodio più rilevante è avvenuto, riporta sempre il sito, dopo il coro sulle maglie. I tifosi, infatti, al termine dell'allenamento e prima di uscire dal centro sportivo, si sono fatti consegnare un sacco con le maglie dell'allenamento. Maglie che, come comunicato da La Sud, saranno regalate ai bambini della Onlus “La Rianimazione dei bambini” dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.