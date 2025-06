Sampdoria, da Niang e Yepes a Cragno e Bereszynski: quanti giocatori in scadenza in ottica playout

La Sampdoria è ufficialmente retrocessa in Serie C, ma il caos che ruota attorno al caso Brescia tiene ancora in sospeso i titoli di coda. In ballo c’è l’eventualità di un playout con la Salernitana, ipotesi che rimetterebbe in discussione gli ultimi verdetti del campionato. Tuttavia, anche se si dovesse giocare, la situazione per i blucerchiati sarebbe surreale: una squadra con metà organico pronto a svuotare l’armadietto. Molti giocatori, infatti, sono in scadenza di contratto o legati da prestiti che non saranno rinnovati.

Tra i calciatori che vedranno il loro accordo terminare a giugno, il primo nome è quello di Gerard Yepes, per cui non è stato trovato alcun accordo per il rinnovo. Nonostante la volontà iniziale di trattare, le parti sono rimaste distanti. Discorso simile per Bartosz Bereszynski: il terzino polacco non ha convinto in questa stagione e, dopo anni a Genova, sembra arrivato il momento dell’addio. Anche M’Baye Niang si avvicina al capolinea della sua esperienza doriana. L’attaccante è in scadenza e, come confermato dal suo agente Crescenzo Cecere, non ci sono stati contatti con la dirigenza per un eventuale prolungamento. Oltretutto, anche a livello psicologico e ambientale per l'ex Empoli pesa il gravissimo errore di Castellammare, che ha di fatto condannato la Samp.

Più incerta la posizione di Fabio Borini, reintegrato da poco in rosa: il suo contratto scade a giugno e saranno fatte valutazioni nei prossimi giorni, ma la sensazione è che la sua avventura possa chiudersi qui. Infine, il caso più curioso è quello di Alessio Cragno. Arrivato a titolo definitivo dal Monza a gennaio, il portiere ha firmato un contratto di appena sei mesi, un’anomalia nel panorama attuale. Anche per lui, dunque, si aprono scenari tutt’altro che definiti. In sintesi, la Sampdoria è sospesa tra un possibile playout tra il 19 e il 24 giugno e una ricostruzione che dovrà partire da zero. Il rischio è che, qualora si giocasse davvero contro la Salernitana, il Doria si trovi a mettere in campo una formazione con la valigia in mano.