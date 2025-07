Sampdoria, da Riccio-Cagliari a Pedrola e Cicconi: il punto sul mercato blucerchiato

Fase di stallo tra blucerchiati e rossoblu per Riccio. Pedrola torna a Genova, la Samp parla con il Barcellona per le rate. Piace Cicconi

La Sampdoria muove le prime pedine sul mercato, tra nuovi obiettivi, trattative in stand-by e situazioni ancora da sbloccare. Il nome nuovo sul taccuino del direttore sportivo Andrea Mancini è quello di Manuel Cicconi, esterno offensivo classe ’97 in forza alla Carrarese. Mancini ha già incontrato il giocatore nei giorni scorsi, ma al momento non è stata formalizzata alcuna offerta. Sul ragazzo c’è anche l’interesse dello Spezia, che potrebbe rappresentare una concorrente diretta per l’eventuale affondo blucerchiato.

Capitolo Estanis Pedrola: il Bologna ha deciso di non riscattarlo e ne ha ufficializzato l’addio. Il futuro dell’esterno spagnolo resta in sospeso. La Sampdoria, ancora proprietaria del cartellino, ha chiesto al Barcellona di posticipare le scadenze di pagamento previste per l'acquisto. Si attende una risposta dal club blaugrana per capire se esistono margini di manovra economica. I continui problemi fisici del giocatore aggiungono incertezza sulla sua eventuale permanenza.

Si complica intanto l’uscita di Alessandro Riccio, difensore che piaceva al Cagliari. La trattativa è attualmente in fase di stallo. Il giocatore resta sul mercato e altri club, tra cui il Lecce, hanno già manifestato interesse concreto, fa sapere Il Secolo XIX. Sono tanti gli intrecci aperti con i rossoblu, che avevano messo gli occhi anche su Simone Leonardi, giovane attaccante blucerchiato. In uno scenario di scambi, era stato sondato il profilo del difensore centrale Luigi Palomba come possibile contropartita tecnica. Tuttavia, nelle ultime ore si è registrato l’inserimento deciso dell’Entella, che ha rilanciato con forza per assicurarsi il classe 2004, reduce da un'ottima annata con la Vis Pesaro. Le sue prestazioni in Serie C hanno attirato tanti interessamenti. Sembra invece definitivamente sfumata la pista Simone Scuffet. Il portiere del Cagliari era stato valutato come possibile rinforzo per la porta doriana, ma l’operazione — inserita in un pacchetto più ampio di trattative — appare ormai fuori portata.