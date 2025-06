Sampdoria, a gennaio sarà rivoluzione: esodati, acquisti in arrivo e i sogni Petagna e Linetty, tutti i nomi

La sessione invernale, per la Sampdoria, sarà cruciale: i blucerchiati sono alla ricerca di innesti in ogni reparto, ed è stata prospettata una vera e propria rivoluzione di mercato in casa del club genovese. Le situazioni in bilico sono numerose, e il ds Pietro Accardi dovrà muoversi mantenendo in equilibrio entrate e uscite, gestendo anche alcuni casi spinosi.

GLI 'ESODATI' - Una situazione abbastanza clamorosa coinvolge i calciatori messi fuori rosa da fine dicembre. Oltretutto, si tratta di elementi 'pesanti' all'interno dello spogliatoio. Da qualche giorno infatti Kasami, Borini, Barreca e Silvestri, oltre al terzo portiere Ravaglia, si stanno allenando a parte a Bogliasco, a orari differenti e cambiandosi persino in stanze diverse rispetto alla prima squadra. Le motivazioni? Ingaggi troppo pesanti o mancato impiego, qualcuno sussurra di problemi interni. Tra loro c'è chi potrebbe salutare a breve: Kasami piace al Palermo, Borini ha interessi dall'estero, Silvestri ha parecchie richieste tra A e B. Esiste pure una terza via, ossia quella di una rescissione.

IN USCITA - Non 'esodati', ma comunque in uscita, ci sono tanti altri calciatori. Giordano è già diventato un giocatore del Mantova (prestito con diritto di riscatto ad un milione, con percentuale del 25% su un'eventuale futura rivendita), La Gumina a breve si accaserà al Cesena, mentre Girelli è già virtualmente del Palermo. Anche Benedetti potrebbe salutare, potrebbero aprirsi opportunità dalla Serie B, mentre per Ronaldo Vieira si era mosso di recente il Pisa. Più complessa la situazione del gioiellino Pedrola. Il prodotto delle giovanili del Barcellona aveva chiesto la cessione, per trovare più spazio in Spagna (Valladolid) ma mister Semplici non vorrebbe perderlo. L'idea sarebbe quella di rilanciarlo, dopo i tanti infortuni della passata stagione. Bisogna inoltre ricordare che sino a giugno il Barça potrebbe esercitare il diritto di riacquisto a 4 milioni.

CHI ARRIVA? - I movimenti in uscita dovranno essere controbilanciati dalle entrate, anche se Semplici ha chiesto una rosa più ristretta rispetto a quella attuale, considerata extralarge per la B. Il primo nodo riguarda la difesa. A sinistra, la Samp ha praticamente chiuso per Beruatto dal Pisa, prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni. Come centrale, è stato bloccato Folino della Juve Stabia (500mila euro) ma serve anche un altro tassello d'esperienza. I nomi che vengono fatti sono quelli di Barba del Como, mentre il Venezia, interessato a Silvestri, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Altare e quello del portiere Joronen. In passato erano circolati anche Caldirola e Bonifazi mentre un nome nuovo è quello di Brignani del Mantova. A centrocampo, la speranza è quella di chiudere per uno o due colpi importanti: il più plausibile è Valoti del Monza, si è parlato di Bandinelli e resta il sogno Linetty. Akinsanmiro, seguito dal Bologna, dovrebbe rimanere.

E DAVANTI? - Qualcosa la Samp farà anche davanti, specialmente in caso di partenza di Borini. Semplici ha chiesto una punta di peso ma i tentennamenti di mercato hanno fatto sfuggire Raimondo e Cerri, finiti alla Salernitana. Niang, svincolato, non sembra convincere tutti. Un nome che potrebbe diventare di attualità nelle prossime ore è quello di Andrea Petagna del Monza, con cui la Samp ha già in ballo l'affare Valoti. Il centravanti è ai margini del club brianzolo, il nodo è l'ingaggio ma risolvere la situazione Borini aiuterebbe molto in questo senso, e i blucerchiati da tempo sono in pressing sull'ex Atalanta.