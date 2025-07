Sampdoria, eliminate le giovanili non obbligatorie per contenere i costi. Chiusa anche Casa Samp

La dirigenza blucerchiata è alle prese con tagli importanti: verranno 'soppresse' le leve non obbligatorie, chiuderà casa Samp

La politica di taglio dei costi continua ad impazzare a Genova, sponda Sampdoria, in un clima di sempre maggior incertezza e di tensione. La dirigenza doriana ha infatti avviato un radicale ridimensionamento del settore giovanile, una mossa dettata dalla necessità di contenere i costi e riorganizzare le risorse, andando ad impattare addirittura anche sul settore giovanile. La prima decisione riguarda la chiusura (per adesso 'temporanea') di Casa Samp, la foresteria di Bogliasco nuova di zecca che ospitava oltre 60 tra giocatori, tecnici e membri dello staff. Il suo mantenimento, pari a circa 1,5 milioni di euro a stagione, è stato ritenuto non sostenibile dall’attuale proprietà, che punta a una gestione più prudente.

Il settore giovanile, che negli ultimi anni ha comportato un costo medio annuo di circa 2 milioni di euro, subirà un’ulteriore sforbiciata con la rinuncia alle categorie non obbligatorie secondo le licenze FIGC, come Esordienti e Pulcini. Verranno mantenute solo le squadre previste dal regolamento federale (Primavera, Under 18, 17, 16 e 15), mentre per i livelli inferiori si cercherà la collaborazione con società affiliate. Questa incertezza ha già prodotto i primi effetti concreti: molti giovani hanno lasciato la Samp, con alcuni che hanno scelto di proseguire la propria formazione nel settore giovanile del Genoa. Inoltre, il club ha inviato PEC di disdetta per gli affitti dei campi genovesi precedentemente utilizzati, come quello della Sciorba, fino a poco fa sede degli allenamenti della sezione femminile. Secondo quanto filtra, il taglio complessivo del budget supererà il 50% rispetto alla scorsa stagione.

Anche sul fronte organizzativo si prospettano cambiamenti importanti nell’organigramma. Secondo Il Secolo XIX il nome più caldo per la guida del vivaio sarebbe quello di Christian Puggioni, mentre potrebbero restare nello staff Bove e Zibardi, già collaboratori di Alessandro Messina. La situazione di Luca Silvani, attuale responsabile con contratto fino al 2027 ma sospeso dopo il "caso Iene", è ancora in bilico: è tuttora presente a Bogliasco e condivide un alloggio del club con Claudio Lucchini, responsabile del progetto Next Gen. Proprio il futuro della Next Gen è uno dei nodi da sciogliere. Il progetto è a rischio chiusura, ma potrebbe essere salvato se Alessandro Messina, braccio destro del presidente Manfredi, decidesse di mantenerlo in vita.