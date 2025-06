Sampdoria, Evani: "Ieri c'era un'atmosfera diversa. Borini doveva stare più attento, spiace per Cragno"

La Sampdoria si impone per 2-0 sulla Salernitana nella gara di andata dei playout di Serie B e compie un importante passo verso la salvezza. Al termine del match, disputato al Ferraris, il tecnico blucerchiato Alberico Evani ha commentato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, mantenendo però alta l’attenzione in vista del ritorno all’Arechi. Evani ha iniziato parlando del percorso della squadra e dello spirito con cui è stata affrontata la gara: “Questo mese abbiamo fatto un grandissimo lavoro tecnico tattico, ma abbiamo anche rafforzato lo spirito nel gruppo. Siamo passati dalle lacrime (di Castellammare, ndr) a momenti di soddisfazione. Sono due mesi che lavoriamo con difficoltà, c’era un’atmosfera diversa, il sentimento è stato diverso. Sappiamo che non abbiamo fatto nulla, nel calcio quello fatto stasera domani non conta più, cercheremo di limitare i punti di forza della Salernitana e di recuperare più energie possibili”.

Il tecnico ha poi commentato con rammarico l’infortunio al portiere Cragno: “Purtroppo sappiamo già l’esito: si è rotto il tendine di Achille, sembrava un infortunio muscolare, poi quando siamo arrivati nello spogliatoio ci ha detto che era il tendine. Mi dispiace per il ragazzo perché è un grande giocatore, ma soprattutto una grande persona”. Sull’episodio dell’espulsione di Borini, che ha complicato il finale di partita:

“In questo mese non ha lavorato a pieno regime con la squadra, ha lavorato una settimana ed è un giocatore sul quale puntavamo. Non ho visto l’episodio ma mi dicono sia rosso, un giocatore della sua esperienza poteva stare forse più attento”.

Evani ha speso parole positive anche per diversi protagonisti della serata: “Coda ha fatto un grande lavoro in fase difensiva, arriverà anche il momento di essere più decisivo sotto porta. Meulensteen ha mostrato grande intelligenza tecnica, partiva da mezzala ma si faceva trovare tra le linee a collegarsi con gli attaccanti. Depaoli? Lui è il capitano, è quello che dà l’esempio per tutti”. Infine, il tecnico ha sottolineato cosa lo ha reso più soddisfatto della serata: “Più della prestazione, del sacrificio, della compattezza. Poi chiaro anche del risultato, ma quello che volevo era vedere questa prestazione. Poi il risultato ci premia, vedremo se riusciremo a ripeterci anche nella prossima partita”.