Sampdoria, fatta per Donati. I retroscena del ritardo prima dell'ufficialità, il ds Mancini 'scavalcato'?

Il ritardo dovuto ad alcune situazioni interne. Il ds Mancini è in vacanza in Sardegna, possibile 'polemica' con la società

Potrebbe finalmente essere il giorno di Massimo Donati alla Sampdoria. Dopo settimane di attesa e incertezze, l’ex centrocampista è vicino a diventare il nuovo allenatore blucerchiato. Nelle ultime ore infatti si sarebbe sbloccata la situazione, l'operazione pare ormai virtualmente chiusa. Tuttavia, tra i tifosi cresce l’inquietudine: al 10 luglio, la panchina della Samp è ancora vacante, un ritardo pesante e preoccupante considerando l’imminente inizio della stagione e la necessità di programmare la preparazione.

Dietro lo stallo ci sarebbero dinamiche interne tutt’altro che semplici. I contatti con Donati sono stati gestiti direttamente da Walker, braccio destro del proprietario Tey, bypassando di fatto il direttore sportivo Andrea Mancini, attualmente in vacanza in Sardegna. Una scelta questa che secondo Il Secolo XIX potrebbe avere anche una vena polemica, visto che Mancini spingeva per la soluzione Lombardo in panchina. A proposito di ciò, negli ultimi giorni era emersa la possibilità inserire nello staff tecnico proprio Attilio Lombardo e Angelo Gregucci. Resta ancora da capire la reale fattibilità di tale soluzione. Al momento, sembra piuttosto complessa da mettere in pratica.

Tutti i documenti contrattuali sono già pronti in sede, preparati dal segretario Mattioli, che sta temporaneamente sostituendo Ienca. Lo staff che accompagnerà Donati sembra già definito: ci sarà il professor Bertelli, preparatore atletico protagonista del “miracolo Salernitana”, artefice della condizione fisica eccezionale della squadra allora allenata da Evani. Con lui anche Bressan, ex portiere e preparatore di valore, e potrebbe rientrare anche un volto familiare al popolo doriano, Enrico Pedone, ex giocatore della Samp.