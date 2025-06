Sampdoria, fuga notturna dei giocatori da Bogliasco. Petardi sotto casa di Niang

La cronaca di quanto è successo dopo la partita con la Juve Stabia, e la conseguente retrocessione della Sampdoria, ha dei contorni surreali. Il pullman blucerchiato ha lasciato lo stadio Menti intorno a mezzanotte e venti, diretto all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Un viaggio di ritorno organizzato all’ultimo momento, segnato da un cambio di programma deciso per motivi di ordine pubblico. Il volo charter inizialmente previsto per Genova è stato deviato su Milano Malpensa, dove è atterrato alle 3 del mattino. L’aeroporto di Genova era infatti presidiato dalla polizia, nel timore di contestazioni da parte dei tifosi. A bordo del volo c’erano il presidente Matteo Manfredi, l’amministratore delegato Raffaele Fiorella e la squadra. Altri membri della dirigenza, come Messina, Walker e Molango, sono invece rimasti in Campania per poi fare rientro direttamente a Londra.

Dopo l’atterraggio, un nuovo summit notturno tra dirigenza e staff ha portato alla decisione di far rientrare immediatamente la squadra a Genova, senza sosta in hotel. Il centro sportivo Mugnaini era già presidiato dalla polizia dalla mezzanotte, con controlli estesi anche ai semplici tifosi. Alle sei del mattino la polizia era già posizionata al casello di Nervi, in attesa del pullman, che è arrivato al centro sportivo poco prima delle sette. Per evitare problemi ulteriori è stato scelto un mezzo senza contrassegni particolari.

Da quel momento in poi, c'è stato un vero e proprio fuggi fuggi alla chetichella. Armadietti svuotati e via di corsa: i giocatori hanno ritirato le proprie auto e sono rientrati a casa di notte. Alla squadra è stata concessa una giornata di riposo, ma non è ancora stato comunicato un nuovo programma di allenamenti. La fuga notturna è stata generale: della Samp non ha parlato nessuno, il Mugnaini è rimasto deserto per giorni, e le uniche parole sono state affidate ad un comunicato non firmato e all'intervista di Mancini. Per regolamento, i tesserati devono restare a disposizione del club fino al 31 maggio. La proprietà ha espresso la volontà di farli lavorare regolarmente fino a quella data, nonostante la stagione sia di fatto conclusa con la retrocessione in Serie C.

Nel frattempo, la tensione con la tifoseria è salita ulteriormente. Ieri sera, intorno alle 21, un gruppo di ultrà si è radunato sotto casa dell’attaccante M'Baye Niang, considerato tra i principali responsabili della retrocessione per il gol fallito nei minuti finali contro la Juve Stabia. Anche il centrocampista Viera sarebbe stato presente in casa al momento della protesta. Sono stati esplosi un petardo e acceso un fumogeno. L’intervento tempestivo della Digos e di alcune volanti ha evitato il peggio. Il messaggio lanciato alla squadra e alla società è chiaro: la tifoseria contesta uno scarso impegno, un atteggiamento rinunciatario e la totale mancanza di responsabilità e trasparenza nei momenti chiave della stagione.