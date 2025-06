Sampdoria, Ghidotti out almeno un mese: idea scambio Perisan-Silvestri, e Vismara...

Porte (o meglio, porta) girevole in casa Sampdoria. La società genovese si trova infatti a fare i conti con un nuovo stop per Simone Ghidotti. Il portiere blucerchiato, vittima di un infortunio muscolare e costretto a lasciare il terreno di gioco all'intervallo durante la sfida con il Mantova, sarà costretto a restare ai box per almeno un mese. E' una situazione che ricorda quanto accaduto lo scorso settembre, quando il numero uno doriano si era fermato durante Samp-Reggiana ed era poi arrivato Silvestri. Per questo motivo, il direttore sportivo Pietro Accardi ha intensificato le manovre sul mercato, concentrandosi sul ruolo del portiere.

Tra le soluzioni più concrete c’è Samuele Perisan, classe 1997, attualmente in forza all’Empoli. Il suo nome era già stato sul tavolo delle trattative nelle scorse settimane, nell’ambito di uno scambio con Ravaglia. Tuttavia, le negoziazioni si erano arenate per divergenze sulla durata del contratto. Ora lo scenario è cambiato: Perisan non arriverebbe per fare da riserva, ma per giocarsi il posto da titolare con Ghidotti una volta che quest’ultimo sarà pienamente recuperato. Questa prospettiva sembra particolarmente gradita al portiere empolese, che appare pronto a cogliere l’occasione.

Accardi vuole accelerare i tempi per chiudere l’operazione, considerando anche la possibilità di coinvolgere Silvestri al posto di Ravaglia come contropartita. L’arrivo di Perisan potrebbe inoltre sbloccare la situazione di PaoloVismara, attualmente in prestito dall’Atalanta e richiesto dalla Carrarese. Tuttavia, il giovane portiere secondo Il Secolo XIX non potrà lasciare Genova finché non sarà trovato un sostituto, soprattutto perché è previsto che sabato difenda i pali nel match contro il Cosenza. Se Vismara dovesse partire, la Sampdoria avrebbe bisogno di un terzo portiere per completare il reparto, che vedrebbe Perisan e Ghidotti come protagonisti principali una volta che il secondo sarà tornato a disposizione.