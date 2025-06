Sampdoria: "Il ritiro del ricorso del Brescia cancella le ombre"

Chiusa la vicenda Brescia, che annunciando il ritiro del ricorso contro la penalizzazione per le irregolarità sui pagamenti, retrocede in serie C, la Sampdoria è pronta a giocare il playout per la permanenza in Serie B (contro la Salernitana, gara di andata domenica 15).

Il club blucerchiato comunica in una nota all'agenzia di stampa Ansa: "La decisione chiarisce anche la posizione della Sampdoria, del tutto estranea rispetto alle illazioni sollevate nelle scorse settimane".

La società ci tiene a precisare anche in merito a quanto emerso dalla puntata delle Iene del 3 giugno, che aveva gettato ombre sul settore giovanile blucerchiato, facendo sapere che sono scattati subito dei provvedimenti nei confronti dei tesserati tirati in ballo: "I vertici della Sampdoria hanno diffuso una nota in cui prendono le distanze da pratiche non trasparenti e comunicano la sospensione temporanea, a fini cautelativi, di Luca Silvani e Tommaso Mattioli. Il club ricorda di aver inviato una diffida al calciatore già il 25 marzo, ipotizzando un'azione strumentale. La società si riserva ogni iniziativa legale a tutela della propria immagine".