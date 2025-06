Sampdoria, insulti razzisti ad Akinsanmiro dai tifosi del Brescia: solo una multa

L'allenatore del Brescia Bisoli ha detto di "Non aver sentito" gli ululati e i cori razzisti contro il centrocampista della Sampdoria Ebenezer Akinsanmiro, durante la sfida di domenica sera andata in scena al Rigamonti, aggiungendo anche che sarebbe stato il nigeriano a rendersi protagonista di "provocazioni". Eppure la versione del Giudice Sportivo sembra smentire questa ricostruzione. Nel comunicato diramato ieri infatti si legge che "Al 22° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, hanno costretto l'arbitro a sospendere la gara per circa un minuto". A quel punto Massa, direttore dell'incontro, ha avvisato la panchina dei padroni di casa (su cui sedeva Bisoli) e "come da protocollo, veniva effettuato l'annuncio del comunicato contro la discriminazione".

A rendersi protagonisti del gesto sarebbero stati circa 200 tifosi bresciani. "I sostenitori del predetto coro" si legge nel comunicato del giudice "erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per l'8% dei tifosi presenti nel settore". Settore che ha compe capienza circa 2500 persone. Dopo le provocazioni è arrivata la risposta di Akinsanmiro. In seguito al gol il ragazzo classe 2004 ha esultato in direzione della curva battendosi il petto e mimando una scimmia, ed è stato punito con un cartellino giallo. La sanzione per il Brescia, invece, è stata decisamente lieve: solo una leggera sanzione pecuniaria da dodicimila euro, e nessuna conseguenza per i responsabili.

La Sampdoria dal canto suo non vuole lasciar scendere l'attenzione attorno al caso. L'AD blucerchiato Raffaele Fiorella ha annunciato subito dopo che il club "Sta preparando una serie di iniziative concrete per garantire che non scemi l'attenzione su una tematica delicata e importante". Il primo round, però, ha visto una pena leggera per i 200 che si sono schierati contro Akinsanmiro, 'costretto' oltretutto a lasciare il campo al 41' per evitare sanzioni più pesanti.