Sampdoria, l'agenzia di Tutino presenta una procedura arbitrale contro il club. Salta l'amichevole con il Derby County, manca la firma del contratto

L'agenzia che ne ha curato il trasferimento sottopone il caso al Coni. E salta l'amichevole con il Derby County

Il momento che sta attraversando la Sampdoria è tutt’altro che semplice. Le voci sempre più insistenti sulle difficoltà economiche del club, unite alla volontà dichiarata del finanziatore Joseph Tey e del presidente Matteo Manfredi di ridurre i costi, stanno alimentando la preoccupazione tra i tifosi. I primi segnali concreti sono arrivati con la cancellazione del comparto femminile e con i tagli previsti al settore giovanile, che porteranno all’eliminazione delle leve non obbligatorie. Oggi, però, emergono nuove indiscrezioni che aggravano ulteriormente la situazione e accendono un nuovo fronte di tensione.

L’agenzia M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., guidata da Mario Giuffredi, ha avviato una procedura arbitrale contro la Sampdoria, sottoponendo il caso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Al centro della disputa c’è un mandato firmato il 30 luglio 2024 per il trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto di Gennaro Tutino. L’agenzia avrebbe dovuto occuparsi della trattativa tra i club, della definizione economica e della stesura del contratto del giocatore, ma qualcosa è andato storto. Le motivazioni esatte non sono state rese pubbliche, ma si ipotizzano ritardi nei pagamenti, inadempienze contrattuali o divergenze sull’interpretazione degli accordi. La decisione del Collegio sarà definitiva e potrebbe avere ripercussioni significative sull’immagine della società e sui rapporti futuri con gli agenti, già incrinati secondo quanto riportato da Il Secolo XIX.

Come se non bastasse, in queste ore si è aggiunto un ulteriore elemento di confusione: la mancata conferma dell’amichevole con il Derby County, prevista per il 2 agosto. Sarebbe stato lo stesso club inglese a considerarla cancellata dopo aver atteso invano per cinque giorni la restituzione del contratto firmato. Un ritardo che ha reso impossibile chiudere l’accordo, anche perché la trasferta era logisticamente complicata: prevista subito dopo il ritiro, con volo di linea per contenere i costi e due notti di permanenza in Inghilterra. Tutto ciò restistuisce la sensazione netta di poca organizzazione, mentre il Tribunale di Genova, che aveva omologato il piano di ristrutturazione del debito nel 2023, osserva con attenzione lo sviluppo della situazione.