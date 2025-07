Sampdoria, l'annuncio dell'allenatore slitta al fine settimana. Lombardo in vantaggio ma manca l'affondo

Lombardo è pronto a diventare il nuovo allenatore blucerchiato. Manca però ancora l'affondo decisivo, il budget è di 300mila euro lordi

La Sampdoria è entrata nelle battute conclusive della scelta del nuovo allenatore, ma l’annuncio ufficiale potrebbe non arrivare nelle tempistiche inizialmente previste. Il presidente Matteo Manfredi aveva individuato le giornate di ieri e oggi come quelle decisive, ma la chiusura dell'operazione sembra destinata a slittare. L’obiettivo ora è chiudere entro domenica, senza trascinare l’incertezza nella prossima settimana.

La candidatura più concreta resta quella della combo formata da Attilio Lombardo e Angelo Gregucci, in pole position per guidare la squadra. Poche ore fa sembrava ormai tutto fatto per l'ufficialità di Popeye tuttavia, fino alla serata di ieri, non era ancora andato in scena l’incontro chiave per definire l’accordo. Manca insomma la fumata bianca. Questo lascia intendere che, nonostante il forte interesse, qualcosa nella trattativa non abbia ancora convinto del tutto la dirigenza blucerchiata.

Manfredi e il direttore sportivo Andrea Mancini secondo Il Secolo XIX starebbero infatti continuando a esaminare profili alternativi. A incidere sulla riflessione è anche il tetto economico imposto per il ruolo, con un budget massimo fissato a 300.000 euro lordi. Una cifra che limita sensibilmente il ventaglio di opzioni e che rende la decisione più delicata del previsto. Come altre candidature si era parlato di Salvatore Foti e di Beppe Iachini.