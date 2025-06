Sampdoria, la probabile formazione: dentro Ghidotti, c'è Meulensteen, davanti ancora Coda-Sibilli

Tutto pronto per la gara di ritorno dei playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria, in programma questa sera allo stadio “Arechi”. In palio c’è un solo biglietto per restare in cadetteria, con la squadra blucerchiata che parte con un netto vantaggio. Dopo il 2-0 dell’andata conquistato al “Ferraris” una settimana fa, alla Sampdoria bastano due risultati su tre: la salvezza arriverà in caso di vittoria, pareggio o anche con una sconfitta con un gol di scato. La Salernitana, invece, è obbligata a vincere con almeno due gol di scarto per completare la rimonta e ribaltare il verdetto.

Alberico Evani sembra intenzionato a confermare quasi in blocco la formazione scesa in campo all’andata, fatta eccezione per l’unico cambio forzato tra i pali. Out Cragno, vittima della rottura del tendine d’Achille, al suo posto ci sarà Ghidotti a difendere la porta. In difesa il trio sarà composto da Riccio, Ferrari e Veroli, mentre sugli esterni spazio a Depaoli a destra e, con ogni probabilità, a Ioannou a sinistra, anche se non è da escludere un impiego di Venuti: il cipriota non è ancora al meglio fisicamente e il ballottaggio resta aperto fino all’ultimo.

A centrocampo confermati Meulensteen, Yepes e Vieira, mentre davanti agiranno Sibilli e Coda, tandem offensivo già collaudato. Assenze pesanti, però, sul fronte blucerchiato: Altare è fuori da tempo, Beruatto si è operato alla spalla (senza l'autorizzazione della società), Romagnoli e Tutino sono indisponibili, Niang non convocato ("Non è il momento di parlare di lui, ha dei problemi dopo Castellammare", ha detto Evani) e Borini dovrà scontare un turno di squalifica per il rosso preso domenica scorsa. La Sampdoria ha dalla sua il risultato dell’andata e una condizione mentale più serena, ma il clima all’Arechi si preannuncia rovente e la Salernitana è pronta a giocarsi il tutto per tutto. Una notte da dentro o fuori, l’ultima chiamata per restare in Serie B.

Probabile formazione Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Yepes, Vieira, Ioannou; Sibilli, Coda. All. Evani.