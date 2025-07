Sampdoria: Mancini è arrivato a Bogliasco: cosa succede

Il nome di Roberto Mancini scalda da sempre la Sampdoria e i suoi tifosi. Eppure, quella che sembrava una romantica reunion si è trasformata in un intrico di voci, indiscrezioni e, infine, una secca smentita. L'ultimo tweet di Mancini, datato 8 aprile 2025, ha messo un punto – almeno per ora – a una vicenda che aveva infiammato la piazza genovese:

"Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o Head of Performance della Sampdoria. Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi. Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore".

Tutto è iniziato con la crisi profonda della Sampdoria, terzultima in Serie B e a un passo dalla retrocessione in Serie C. Dopo la sconfitta per 2-0 nel derby contro lo Spezia, il presidente Matteo Manfredi ha deciso di scuotere l’ambiente: esonerato l’allenatore Leonardo Semplici – il terzo della stagione dopo Pirlo e Sottil – e interrotto il rapporto con il ds Pietro Accardi. In questo scenario, il club ha guardato al passato glorioso, e il nome di Roberto Mancini, simbolo dello scudetto del ’91, è riemerso come ipotesi affascinante.

Le prime voci, riportate da fonti autorevoli, parlavano di un ritorno da allenatore. Poi l’idea si è spostata verso un ruolo da “superconsulente” o “Head of Performance”, una figura di supervisione tecnica al fianco del nuovo tecnico Alberico Evani – storico collaboratore di Mancini – e del vice Attilio Lombardo, altro ex compagno. Nata come battuta nella chat degli ex campioni dello scudetto, l’ipotesi sembrava farsi concreta: Mancini avrebbe portato carisma, esperienza e un legame profondo con la Samp. Si parlava anche di un possibile ruolo per il figlio Andrea Mancini come nuovo ds al posto di Accardi, e di Giovanni Invernizzi come coordinatore dell’area tecnica.

La tifoseria, stremata da una stagione disastrosa, si è aggrappata subito a questo sogno. Il 7 aprile era arrivato un primo segnale di freddezza da una storia Instagram di Mancini: “Prima di scrivere cose totalmente inventate, e lo so che fate fatica, pensate”. Un messaggio criptico, che però non aveva spento del tutto le speranze. Poi è iniziato un susseguirsi di conferme e smentite. Il club ha ufficializzato Evani in panchina e Lombardo come vice, con primo allenamento l’8 aprile a Bogliasco. Intanto, continuavano a circolare voci su un possibile ruolo di Mancini come consulente di fiducia di Manfredi, complice l’amicizia tra i due. Alcuni sostenevano che Mancini avesse rifiutato la panchina – proposta direttamente da Manfredi – preferendo un incarico meno operativo, ma comunque influente.

Infine, ecco la bomba dell’8 aprile. Mancini ha chiuso la porta a qualsiasi coinvolgimento ufficiale, dicendo di voler tornare a fare l’allenatore e restare semplicemente un tifoso, seppure il “primo tifoso”. Una presa di posizione che ha spiazzato molti, soprattutto dopo le parole di Manfredi, che poco prima sembrava dare tutto per fatto: “Mancini mi è stato vicino dall’inizio di questa avventura, quindi soprattutto nei momenti di difficoltà, non c’è stato bisogno di convincere nessuno. Roberto ci aiuterà assieme a tutto lo staff a risalire la china. Il suo ruolo è un ruolo non formale, gli amici non devono essere sempre presenti ma sicuramente la presenza sarà assidua e si farà sentire. Quando arriverà? Ci stiamo ragionando in queste ore, sono ore tumultuose per tutti”. Eppure, il tweet di Mancini suonava come un addio. O almeno, un passo indietro da un’operazione ormai definita.

E ADESSO? - Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 9 aprile, Mancini è arrivato a Bogliasco. L'ex C.T. azzurro era atteso presso il centro sportivo della Samp, dove adesso lavorano tanti amici e pure il figlio. In sostanza, non firmerà nessun contratto con la Samp, quindi ufficialmente non avrà ruoli all'interno del club. A livello puramente tecnico è ciò che viene esplicitato nel tweet. Il comunicato però ha complicato ulteriormente il racconto di una vicenda di per sé già complessa e delicata, in un ambiente con i nervi a fior di pelle vista la delicatezza e la confusione del momento. Qualcosa di più si capirà nelle prossime ore, specialmente ora con l'arrivo di Mancini a Bogliasco.