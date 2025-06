Sampdoria, Mancini ieri ancora a Bogliasco: ecco quando può tornare

Roberto Mancini torna a far sentire la sua presenza a Bogliasco. A distanza di pochi giorni dalla sua prima visita, l’ex commissario tecnico della Nazionale è tornato al centro sportivo della Sampdoria, confermando una vicinanza sempre più concreta al progetto targato Evani-Lombardo. Durante la giornata, Mancini ha interagito con i giocatori, ha pranzato con loro e ha seguito da vicino l’allenamento pomeridiano, utile per preparare la sfida in programma contro la Juve Stabia. Una presenza non solo simbolica, ma anche carica di significato per uno dei grandi ex della storia blucerchiata.

Ad accompagnarlo nella visita è stato Giovanni Invernizzi, responsabile dello staff tecnico, a testimonianza di una partecipazione collegiale e strategica a supporto della squadra. La figura di Mancini appare sempre più inserita nella "task-force blucerchiata" che sta cercando di rimettere in carreggiata una stagione complicata, con un ruolo morale ma anche attivo sul piano motivazionale, scrive Il Secolo XIX.

Uno dei momenti chiave della giornata è stato il colloquio con il direttore sportivo Andrea Mancini, suo figlio, oggi figura centrale nell’organigramma del club. Un incontro familiare ma anche professionale, che consolida il doppio legame del tecnico con la società: emotivo e gestionale. La sua presenza sul campo è stata il seguito naturale di un primo scambio telefonico avvenuto con Alberico Evani subito dopo la vittoria contro il Cittadella: parole di stima, incoraggiamento e sintonia, che ora si sono trasformate in contatto diretto.

Il segnale è chiaro: Mancini non è solo un ex illustre, ma un punto di riferimento costante in questa fase delicata. Non è da escludere, infatti, che possa essere presente anche allo stadio in una delle prossime partite chiave, forse già il 25 aprile a Carrara o il 1° maggio al Ferraris contro la Cremonese.