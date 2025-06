Sampdoria, Mancini non si vede da inizio maggio: può tornare per il playout?

Roberto Mancini è scomparso dai radar blucerchiati dopo settimane in cui il suo ritorno alla Sampdoria sembrava più di una suggestione. L’ex CT della Nazionale era stato coinvolto nell’iniziativa “Sampdoria ai sampdoriani”, voluta dal presidente Matteo Manfredi per rafforzare l’identità del club e riavvicinare figure storiche. Un progetto apprezzato dalla tifoseria, che aveva accolto con entusiasmo il riavvicinamento di uno dei simboli più amati della Sampd’oro.

La sua ultima visita a Bogliasco però risale al 7 maggio, due giorni prima della partita contro la Salernitana. In precedenza, il 25 aprile, era stato avvistato allo Stadio dei Marmi di Carrara per seguire una gara della Samp. Da allora, silenzio. Nessuna apparizione pubblica, nessun ruolo ufficiale, ma diverse voci continuano a circolare attorno a lui. Determinante nel riavvicinamento, scrive Il Secolo XIX, era stato Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis e protagonista sempre più centrale nelle vicende blucerchiate. Tifoso da sempre, cresciuto con il mito della Sampd’oro, Furstenberg ha seguito quasi tutte le partite della stagione e ha cercato in ogni modo di riportare Mancini in panchina. I due sono legati da un’amicizia solida, e l’obiettivo condiviso era quello di rivederlo guidare la squadra.

Furstenberg sarà presente domenica allo stadio Ferraris per l'andata del playout. E secondo alcuni rumors, non è escluso che anche Mancini possa tornare proprio in occasione della gara decisiva, o comunque nella settimana che conduce al match. Nessuna conferma ufficiale, ma l’ipotesi circola con insistenza negli ambienti vicini al club. Nel frattempo, Banca Ifis rafforza il proprio ruolo come main sponsor della Samp fino al 2029. Con la nuova divisione Ifis Sport, l’istituto guidato da Furstenberg punta a un coinvolgimento ancora più strutturale nel calcio, come confermato dalla partecipazione al recente Festival della Serie A nel panel dedicato alla sostenibilità dei club.