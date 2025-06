Sampdoria, Manfredi: "Trascinati verso il collasso economico: abbiamo salvato il club da un fallimento certo"

La Sampdoria si sta preparano a giocare il possibile playout contro la Salernitana dopo la penalizzazione del Brescia in primo grado. Mentre si attende la conferma della sentenza da parte della Corte d'Appello, ha parlato il presidente blucerchiato Matteo Manfredi, che sulla Gazzetta dello Sport ha risposto alle accuse di Massimo Cellino e Massimo Ferrero.CELLINO - "Quelle dichiarazioni non sono soltanto scorrette: sono un atto di diffamazione grave e inaccettabile. L’ennesimo tentativo, trasparente e maldestro, di chi – messo di fronte alle proprie responsabilità – cerca di spostare il mirino altrove, colpendo chi non ha nulla a che vedere con questa vicenda. Mai la Sampdoria ha cercato scorciatoie, né ha invocato privilegi. Parlare di “sentenza scritta” è un insulto alla serietà delle Istituzioni, ma soprattutto all’intelligenza e all’onestà di chi ama il calcio ed il rispetto delle sue regole. La giustizia sportiva ha fatto il suo corso. Insinuazioni sulla solidità economica del club? Questa proprietà ha già investito oltre 100 milioni dI euro, quasi il doppio di quanto previsto dal piano di risanamento, salvando il club da un fallimento certo".LA SQUADRA - "Ho visto un gruppo consapevole del peso della responsabilità e determinato a dimostrare il proprio valore fino all’ultimo minuto. La delusione è stata profonda, le contestazioni dure ma non immeritate. Da questa frustrazione oggi nasce una nuova energia, un mix di orgoglio e di voglia di rivalsa che ha il gruppo. Chi ha scelto di rimanere a lottare si trova dinanzi a un’opportunità rara, forse unica: quella di riscrivere il finale di una stagione difficile per difendere l’onore di una maglia che rappresenta molto più di una semplice divisa sportiva. Ho la sensazione che alcuni abbiano finalmente capito appieno cosa voglia dire indossare questa maglia e quali responsabilità comporti".FIDUCIA - "Non si chiede, si conquista. Oggi per molti tifosi quella fiducia è profondamente ferita. E’ un sentimento legittimo nato da delusioni e dall’assenza dei risultati concreti. Le parole non bastano a ricucire questo rapporto. La fiducia si ricostruisce con il tempo. Torneremo a meritarla quando dimostreremo di aver appreso dai nostri errori e di saper edificare un progetto serio VALORE ROSA - "Questa rosa vale di più rispetto a quanto dice la classifica. Il talento va messo nelle condizioni giuste per esprimersi. Ci sono stati troppi cambiamenti in momenti delicati. Aver mancato gli obiettivi sportivi ci è costato fino ad ora 40 milioni in più". FERRERO - "A chi ha scelto di provocare in sedi televisive, andrebbe ricordata una verità elementare: questa società è stata trascinata verso il collasso economico da chi oggi alza la voce, e salvata da chi ha scelto di investire, di assumersi ogni responsabilità e di ricostruire, ciò che altri avevano distrutto. Con i fatti, non con le battute".