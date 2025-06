Sampdoria, Niang non si è allenato: può non essere convocato. Fastidi per Coda, Borini in dubbio

Con il fischio d'inizio della sfida contro la Salernitana che si avvicina, la Sampdoria si ritrova a vivere uno dei momenti più delicati e tesi della stagione, già di per sé drammatica. La squadra e lo staff tecnico sono immersi nella preparazione di un playout che vale la Serie B e l'allenatore Alberico Evani è chiamato a sciogliere numerosi dubbi di formazione.

La fase di avvicinamento della partita d'andata, in programma domenica sera al Ferraris, è stata caratterizzata da alcune problematiche fisiche che, seppur non gravissime, accendono i riflettori sull'infermeria. Nelle ultime ore, Massimo Coda, Fabio Abiuso e Alex Ferrari hanno accusato piccoli fastidi durante l'allenamento. La Repubblica parla di condizioni che non destano particolare preoccupazione, ma in un contesto così delicato, anche il minimo acciacco assume un peso specifico diverso.

Anche Fabio Borini è in forte dubbio per la partita. La sua possibile assenza rappresenta un grattacapo non indifferente. Rimane aperto uno spiraglio sul suo recupero, anche se un suo impiego per l'intera durata del match resta improbabile. La decisione finale sull'utilizzo di Borini, magari per uno spezzone di gara, dipenderà dalle valutazioni mediche e tecniche dei prossimi giorni. La sua presenza, anche parziale, sarebbe un'importante iniezione di fiducia e un vantaggio tattico per la squadra di Evani.

Tanti interrogativi però anche attorno alla situazione relativa a M'Baye Niang. L'attaccante ha saltato l'allenamento di ieri, un segnale che non lascia presagire nulla di buono. Le voci che circolate indicano addirittura una possibile non convocazione per la partita d'andata. Nell'ambito dei numerosi rumors circolati nelle ultime ore in merito all'ex Empoli, la situazione assume i contorni di un vero e proprio caso. Da capire quali saranno le valutazioni dello staff doriano a tre giorni dalla sfida che vale una stagione, e le condizioni del numero 19 blucerchiato, al centro delle polemiche dopo il gol sbagliato a Castellammare.