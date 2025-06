Sampdoria, nodo Pedrola: richiesta al Barcellona per posticipare le rate

Estanis Pedrola torna al centro delle valutazioni in casa Sampdoria, tra incognite tecniche e nodi economici ancora irrisolti. Sul fronte contrattuale, la società blucerchiata ha provato a rinegoziare le condizioni con il Barcellona: Manfredi ha avanzato la richiesta di posticipare di un anno la prossima rata da un milione di euro, inizialmente prevista per luglio 2025, chiedendo di spostarla al 2026. Anche la terza e ultima rata, con la stessa cifra e scadenza nel 2026, è stata oggetto di una richiesta di rinvio al 2027. Al momento, però, da parte del club catalano non è arrivata alcuna risposta ufficiale.

Pedrola percepisce attualmente un ingaggio da 700.000 euro netti a stagione, un peso non indifferente per i conti doriani, specie alla luce del rendimento offerto finora e soprattutto delle richieste di sfolitre il monte stipendi entro fine luglio, per rientrare nei parametri del salary cap. La sua valutazione sportiva è in calo, complice una stagione complicata. Gli infortuni ricorrenti e l’atteggiamento ritenuto poco motivato durante il mercato di gennaio, quando sembrava disinteressato alla causa della Sampdoria, lo hanno fatto considerare internamente come un potenziale problema.

A gennaio era stato girato in prestito al Bologna, con diritto di riscatto che però i rossoblù hanno deciso di non esercitare. Ora Pedrola farà rientro a Genova, ma il suo futuro resta in bilico. La società dovrà decidere se puntare su di lui o cercare una nuova destinazione, tenendo conto non solo delle condizioni fisiche e tecniche, ma anche dell’impatto economico che il suo contratto continua ad avere sul bilancio.