Sampdoria, nuova era targata Tey: novità in società, ma l'algoritmo sceglie allenatore e DG. Tifosi infuriati

Tey prende in mano la gestione del club: a breve un nuovo CdA. Contestazione dei tifosi: "Andate via dalla Sampdoria"

Alla Sampdoria sta prendendo forma una nuova governance sempre più orientata verso la linea imposta da Joseph Tey, investitore principale del club, e dal suo uomo di fiducia Nathan Walker. Dopo due stagioni fallimentari in Serie B, la proprietà ha deciso di voltare pagina senza alcun riguardo per sentimentalismi o riconoscenze. È in arrivo un nuovo direttore generale, figura che gerarchicamente starà sopra a Mancini e Invernizzi. Ma non è escluso che possa assumere anche poteri nell’area amministrativa, ad oggi sotto la responsabilità dell’ad Fiorella. Anche per la scelta del nuovo direttore, come successo con l'allenatore, il grande protagonista è stato il famigerato algoritmo, in perfetta coerenza con il modello Football Radar. I punti in contatto sono numerosi, a partire dalla nazionalità. Il prossimo dg infatti secondo Il Secolo XIX sarà danese, come i fratelli Reedtz, fondatori della stessa Football Radar.

Il prossimo passaggio chiave per definire il nuovo assetto societario sarà l’assemblea ordinaria degli azionisti, in programma il 29 luglio alle ore 11 nella sede di Bogliasco. All’ordine del giorno, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, dopo le dimissioni di Molango. L’attuale presidente Manfredi dovrebbe rimanere in carica: non risulta essere stato tagliato fuori. La proprietà, però, è pronta ad inserire una o due nuove figure, tra cui lo stesso Walker, mentre si fa strada anche l’ipotesi di un profilo “neutro” come l’avvocato Francesco De Gennaro, legale del club dal 2023.

Nel frattempo, a Genova l’aria è tesissima. Dopo i comunicati durissimi dei gruppi della Gradinata Sud e della Federclubs, e dopo gli striscioni critici affissi dai Fedelissimi davanti alla sede del club, nella notte è apparso un messaggio ancora più esplicito e feroce: "Manfredi, Tey e Walker: ci avete preso per il culo smantellando tutto. Andate via dalla Sampdoria bastardi!". Un clima incandescente che riflette la frattura ormai profonda tra una parte della tifoseria e la nuova linea dirigenziale.