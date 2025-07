Sampdoria, oggi Cda a Milano. Tra taglio dei costi, immobilismo e la ricerca di un dg, il punto

I blucerchiati sono ancora impantanati senza un allenatore, e manca ancora il dg: c'è un motivo

A Genova cresce il malcontento tra i tifosi della Sampdoria. Dopo la salvezza conquistata con fatica nei playout, l’estate blucerchiata è cominciata con un immobilismo che sta alimentando polemiche e dubbi. La Sampdoria è al momento l’unica squadra di Serie B senza allenatore e, secondo molti sostenitori, questa lentezza nelle decisioni è il riflesso diretto di una struttura societaria ancora incompleta e di una metodologia che ha già mostrato i suoi limiti. L’assenza di un direttore generale e l’ormai famigerato algoritmo utilizzato dalla proprietà per la scelta di giocatori e tecnici — lo stesso che avrebbe influito anche sulla candidatura di Massimo Donati — sono considerati gli strascichi di una stagione scorsa segnata da errori gestionali.

Proprio in quest’ottica si inserisce la ricerca in corso di un nuovo direttore generale. Nei giorni scorsi c’è stato un contatto con Matteo Lovisa, attuale direttore sportivo della Juve Stabia. Il suo profilo è sportivo, concreto, diverso da figure più istituzionali come Michele Uva, che in passato era stato avvicinato al club. Tuttavia, la trattativa non è mai decollata: Lovisa non è interessato e l’offerta economica della Sampdoria è stata considerata troppo bassa. Intanto emergono dettagli sulle formule contrattuali che la dirigenza starebbe studiando per i prossimi accordi, sia con i dirigenti che con l’allenatore. L’idea secondo Il Secolo XIX sarebbe quella di proporre contratti con clausole rescissorie a costo zero al termine della prima stagione, una formula che darebbe flessibilità al club ma che potrebbe anche scoraggiare profili più ambiziosi.

Oggi a Milano nel frattempo si riunirà il Consiglio d’Amministrazione blucerchiato per approvare il documento economico-previsionale da inviare alla Covisoc. All’ordine del giorno anche la possibile nomina del sostituto di Maheta Molango, dimessosi tre settimane fa. L’obiettivo è riportare il numero dei consiglieri a tre, il minimo previsto dallo statuto, per stabilizzare la governance. Il prossimo appuntamento chiave sarà l’incontro dell’11 luglio tra Matteo Manfredi e Andrea Mancini, in cui verrà definita la strategia di riduzione dei costi. Il target è chiaro: riportare il monte ingaggi sotto i 9 milioni di euro, limite massimo consigliato per la Serie B. Si procederà attraverso cessioni e rimodulazione dei contratti esistenti, con un focus che sarà più economico che tecnico. Diversi giocatori sono già sulla lista dei sacrificabili: Massimo Coda, La Gumina, Bellemo e Ioannou, per il quale è in corso una trattativa con l’Empoli. Più incerta la posizione di Tutino, che nonostante una stagione deludente avrebbe espresso la volontà di restare.