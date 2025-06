Sampdoria, oltre a Cassano anche Giampaolo e Foti al Ferraris per il playout. E quelle voci sugli allenatori...

Al Ferraris domenica sera, per la partita tra Sampdoria e Salernitana che valeva una stagione — andata dei playout di Serie B per mantenere la categoria — si è schierato un vero e proprio parterre de roi. Tanti ex pesantissimi della storia blucerchiata hanno scelto di esserci in una serata che poteva segnare il destino della Samp. Sugli spalti a sostenere i colori che hanno segnato le loro carriere, volti che i tifosi non hanno mai dimenticato.

Antonio Cassano, per la prima volta al Ferraris da quando ha appeso gli scarpini, è arrivato con la moglie Carolina Marcialis e i figli Christopher e Lionel. Emozionato, colpito dalla solita magia della Gradinata Sud, che lui stesso ha definito "da brividi". Accanto a lui Giampaolo Pazzini, già tornato in altre occasioni ma sempre presente nei momenti che contano. Pazzini non ha mai nascosto il legame con la Samp e la sua presenza si era già vista anche a margine della sfida contro la Carrarese. La coppia Cassano-Pazzini insieme a Marassi, per la prima volta dopo quindici anni, è stata un'immagine che ha fatto battere il cuore dei tifosi.

Ma gli occhi erano puntati anche sulle figure legate alla panchina. Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato dal 2016 al 2019, è stato tra i più acclamati. Già amatissimo da una parte della tifoseria, ha appena risolto il contratto con il Lecce e il suo nome talvolta torna inevitabilmente a circolare nei discorsi dei sostenitori come possibile soluzione per la panchina. Giampaolo non metteva piede al Ferraris dal settembre 2022, quando fu esonerato e sostituito da Stankovic. Domenica si è concesso a selfie e autografi, alimentando anche qualche suggestione in vista dell'estate. Tra gli osservati speciali anche Salvatore "Lillo" Foti, ex attaccante doriano oggi vice di Mourinho e in attesa di liberarsi dal Fenerbahçe. Il suo nome era già stato accostato alla Samp come possibile allenatore per il futuro, e la sua presenza al Ferraris non è passata inosservata.

Va detto però che la Samp riconosce anche il gran lavoro fatto dal duo Evani-Lombardo. I due, da quando hanno preso la squadra in condizioni disperate, hanno mantenuto un andamento invidiabile: in 7 gare hanno racimolato 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, mantenendo una media punit da 1,71 a gara. La statistica, seppur parziale e ovviamente non scolpita nella pietra, vale una proiezione da quasi 65 punti, meglio ad esempio della Cremonese neopromossa in Serie A, che ha chiuso a 61. Il lavoro di Evani e Lombardo è stato particolarmente complicato e prezioso nell'ultimo mese, costellato da tensioni, indiscrezioni e un morale bassissimo dopo la retrocessione. Il 2-0 di domenica è stato un capolavoro del tandem tecnico, completarlo all'Arechi avrebbe le stigmate del miracolo sportivo.