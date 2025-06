Sampdoria, per il playout si ritorna al 3-5-2. Quanti problemi in attacco

La Sampdoria si prepara al playout contro la Salernitana con un 3-5-2 che, salvo sorprese, vedrà Cragno tra i pali e il trio Riccio, Ferrari e Veroli in difesa, con quest’ultimo costretto a giocare con una mascherina protettiva dopo la frattura alla mandibola rimediata contro il Cittadella. Sulle fasce spazio a Depaoli a destra e Ioannou a sinistra, mentre in mezzo al campo Meulensteen è in ballottaggio con Vieira per una maglia accanto a Yepes e Benedetti. In attacco, tandem obbligato formato da Sibilli e Coda, con l’ex Lecce rientrato in gruppo dopo il problema al ginocchio che lo aveva rallentato negli ultimi giorni. Alternative a gara in corso Oudin e Akinsanmiro, pronti a dare il loro contributo.

Proprio il reparto avanzato è quello che restituisce più interrogativi. Ci sono diversi dubbi legati alla condizione di Borini, fermo da oltre un mese per un guaio al ginocchio destro ma intenzionato almeno a strappare la convocazione, e Niang, che sta accelerando i tempi per esserci nella sfida salvezza. Ieri il senegalese, che si sta allenando a singhiozzo, è comparso sul campo con il preparatore, anche se il suo rapporto con la piazza risulta ampiamente compromesso dopo Castellammare. Borini invece stringerà i denti, vuole potre essere almeno in panchina. Abiuso continua il percorso di recupero per la botta alla caviglia rimediata in partitella mercoledì, ieri non si è allenato ed è stato gestito dai fisioterapisti.

Fuori causa Altare, lungodegente, e Beruatto, ancora alle prese con la ripresa post operazione alla spalla (non autorizzata dalla Samp), oltre a Romagnoli e Tutino che non rientreranno prima del 19 giugno. Lo staff tecnico blucerchiato monitora con attenzione il reparto offensivo, il più in difficoltà sul piano numerico e fisico, con la priorità di avere il maggior numero possibile di elementi arruolabili per la partita più importante della stagione.