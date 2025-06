Sampdoria, Perisan operato: stagione finita. Quanti infortuni anche nel 24/25

Brutte notizie per la Sampdoria, che deve fare i conti con un nuovo grave infortunio. Samuele Perisan, portiere arrivato in prestito dall'Empoli a fine gennaio, si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa della lesione alla coscia destra riportata nel suo debutto con la maglia blucerchiata contro il Cosenza. L'entità del problema si è rivelata più seria del previsto, simile a quanto accaduto a Fabio Borini nella scorsa stagione. Situazione abbastanza surreale, quella di Perisan: l'estremo difensore si è infortunato dopo soli 60 minuti dal suo esordio in blucerchiato.

A differenza dell’attaccante e di Pedrola, che erano stati operati in Finlandia dal chirurgo di riferimento dell'area medica della passata stagione, Perisan è stato operato a Barcellona dal dottor Cugat, lo stesso specialista che pochi giorni prima aveva effettuato una visita al ginocchio di Leonardo Benedetti. La sua stagione potrebbe essere già compromessa, lasciando la Samp con una rosa ancora più corta, fa sapere Il Secolo XIX.

L’infortunio di Perisan si aggiunge a quelli di Alex Ferrari (operato al menisco), Simone Romagnoli (problemi al tendine) e Gennaro Tutino (frattura al malleolo). Con il portiere fuori lista, il reparto a disposizione di Semplici resta composto dal titolare Alessio Cragno, dal vice Matteo Chiorra e dal giovane Scardigno, che viene aggregato alla prima squadra solo quando non è impegnato con la Primavera.

L'infermeria blucerchiata è ormai affollata e sta incidendo pesantemente sulla stagione della squadra. Secondo le statistiche dei siti specializzati, già utilizzate anche dai club, la Sampdoria ha registrato ben 46 infortuni, di cui quattro considerati "gravi", ossia con tempi di recupero superiori ai due mesi. A questi si potrebbe aggiungere anche quello di Bartosz BereszyÅ„ski, che si è infortunato con la nazionale polacca e ha scontato un lungo stop, pesando comunque sulle scelte di Semplici