Sampdoria, porte girevoli: ancora nessun rinnovo per Cragno, salta Scuffet

La Sampdoria deve sciogliere il nodo portieri: ancora niente proposta per il rinnovo di Cragno dopo l'infortunio, pessimismo per Scuffet

Il futuro tra i pali in casa Sampdoria resta ancora tutto da scrivere, così come tanti altri aspetti di casa blucerchiata. Uno dei nodi attualmente è rappresentato dal futuro di Alessio Cragno: il portiere non ha ancora rinnovato e la sua situazione è in bilico. Arrivato a gennaio dal Monza, i blucerchiati avevano 'ereditato' il suo contratto dal club brianzolo, con scadenza 30 giugno 2025. Di fatto quindi ora Cragno è svincolato. Dopo l’infortunio al tendine d’Achille del 15 giugno, c’era stato un primo contatto tra le parti per prolungare il rapporto, anche come gesto di ringraziamento e di sostegno per il calciatore da parte del Doria, ma la trattativa non è più stata approfondita, e per il momento non è decollata. Resta da capire se, una volta ristabilito, Cragno potrà essere riacquistato da svincolato.

Nel frattempo, Nicola Ravaglia èrientrato dal prestito alla Carrarese ma difficilmente resterà. A gennaio il calciatore era stato ceduto in prestito ai toscani dopo essere stato messo fuori rosa da Accardi. Ora il dirigente è stato sollevato dall'incarico, in plancia di comando c'è Mancini, ma nonostante ciò la sensazione è che la sua permanenza non rientri nei piani tecnici e una nuova partenza appare l’ipotesi più probabile. Samuele Perisan, arrivato a titolo temporaneo dall’Empoli, ha avuto un impatto sfortunatissimo: un solo tempo in campo prima di un grave infortunio all’esordio. Il suo prestito scade il 30 giugno e ha già fatto ritorno in azzurro.

Pare ormai destinata a sfumare intanto l’opzione Simone Scuffet. Il suo arrivo era stato discusso in un’operazione più ampia con il Cagliari, con cui la Samp ha varie situazioni aperte,e sembrava vicino alla chiusura, ma nelle ultime ore la pista si è raffreddata. Da ambienti vicini al portiere filtra pessimismo, e ad oggi l’operazione è da considerarsi in forte salita.