Sampdoria, quanti sono i debiti? Tra voci sulla cessione, taglio dei costi e attesa sulla società, il punto

Il club blucerchiato ha 70 milioni di debiti. Mentre la proprietà attua una politica di taglio dei costi, a Genova fioriscono le notizie, vere o presunte

La situazione societaria della Sampdoria resta in bilico, sospesa tra incertezze e scenari in evoluzione. Matteo Manfredi è ancora formalmente il presidente del club, malgrado le voci ricorrenti di un possibile esautoramento. Tutto ruoterà attorno all’assemblea di fine mese, momento chiave in cui verrà nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: lì si capirà se Manfredi continuerà a far parte dell’assetto dirigenziale o se verrà definitivamente messo da parte. Il suo ruolo nella governance, comunque, resta centrale sia per l’equilibrio interno sia per eventuali operazioni societarie.

Sul fronte della proprietà, la Samp dipende ancora dalla volontà e dalla liquidità di Tey, attuale azionista di riferimento. Nonostante alcuni sondaggi e contatti in corso, e nonostante il solito tam tam messo in atto principalmente sui social network ad opera di sedicenti esperti o conoscitori, non esisterebbe al momento alcuna trattativa concreta o avanzata per la cessione. Tuttavia, Tey ha aperto all’ingresso di nuovi soci, anche con quote di maggioranza. In quest'ottica continua a circolare il nome di Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, già vicino al club e al mondo blucerchiato in generale. Le valutazioni però restano complesse, non solo per il ruolo di Manfredi, ma anche per i conti della Samp. A pesare è soprattutto la parte debitoria che eventuali investitori dovrebbero assumere: in un reportage de Il Secolo XIX di questi giorni si legge che il valore della produzione è di 44,3 milioni, ma a fronte di una perdita di 40,5 milioni al 31 dicembre 2024, con un patrimonio netto negativo di 25 milioni e debiti bancari per oltre 60 milioni, a cui si aggiungono circa 10 milioni tra pendenze tributarie, fornitori e agenti. Dati questi repereibili nel bilancio 2024.

Un altro snodo sarà settembre 2025, quando la Sampdoria dovrà versare l’ultima rata (circa 6 milioni) del piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Genova il 13 ottobre 2023. Un piano a cui l’attuale proprietà, composta da Manfredi e Radrizzani, si è esposta prendendosi il rischio dell’omologa, a differenza di chi come Barnaba si era fermato un passo prima. Intanto, si segnala un riavvicinamento di Alessandro Messina al club: in ottimi rapporti con Nathan Walker, potrebbe tornare a gestire il settore giovanile insieme al suo gruppo di fiducia composto da Bove, Zibardi e Christian Puggioni.

Nel frattempo, in questi giorni a Genova impazzano le notizie e le indiscrezioni più disparate. In ottica 'taglio dei costi', ad esempio, hanno sollevato grandi polemiche le decisioni di lasciar sparire il comparto Woman e, soprattutto, la notizia di questa mattina relativa alla soppressione di varie leve del settore giovanile e della chiusura di Casa Samp. Quest'ultima in particolare è una vicenda molto bizzarra. La storia di Casa Samp, tra interruzione dei lavori e chiusure varie, è stata molto travagliata ma sin dalla sua progettazione è sempre stata accompagnata, negli articoli elogiativi e nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione, dalla dicitura "fiore all'occhiello della società". Adesso il "fiore all'occhiello" verrà chiuso (pare temporaneamente). Resta da capire quanto temporaneamente, e se la cosa avrà riflessi diretti anche sulle persone impiegate in essa.

Il clima attorno alla Samp, insomma, rimane particolarmente fosco. Lo testimoniano anche le tante contestazioni e proteste andate in scena spesso di recente, rivolte a Manfredi e alla società. La mancanza di trasparenza e di comunicazione da parte della proprietà, negli ultimi tempi molto silenziosa, contribuisce oltretutto al fiorire di una ridda di voci, anche le più disparate, in merito alle ifficoltà del club. Un esempio? Sempre Il Secolo XIX, questa mattina, si è soffermato sulla vicenda dell'amichevole con il Derby County, in programma il 2 agosto subito dopo il ritiro a Ponte di Legno. Stando al quotidiano, ci sarebbero problemi logistici per questa amichevole già impostata, ma non ancora confermata: la Samp dovrebbe infatti partire direttamente dalla Val Camonica, trovando e utilizzando un volo di linea per risparmiare sui costi della trasferta e 'pareggiare il "fee" ottenuto per giocare la partita'.